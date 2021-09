Horacio Villalobos explota en concurso de VLA: "La mayoría canta del orto"

Momento de tensión se vivió en el programa "Venga la Alegría", los famosos que participan en el concurso "¡Quiero Cantar!" armaron una rebelión contra el jurado para reclamar por incongruencia y favoritismo en sus calificaciones, la situación se salió de control y terminaron en tremendo pleito.

Todo comenzó después de que la producción corriera un video en el que los participantes se mostraban inconformes con las opiniones y evaluaciones del jurado integrado por Patricio Borghetti, Horacio Villalobos, Rocío Banquells y Mario Lafontaine. Conductores y famosos aseguraron que existía un claro favoritismo e incoherencia en las críticas.

Flor Rubio, El Capi Pérez, Kristal Silva, Los Destrampados, Brissia, Gaby Ramírez, Curvy Zelma y el chef Mariano Sandoval, tomaron el foro de "Venga la Alegría" y se presentaron ante los jueces para compartirles sus inconformidades, señalando incongruencia en sus calificaciones y favoritismo.

El jurado escuchó las opiniones de los concursantes pero en cuanto termino de hablar Kristal Silva todo se salió de control, el conductor Horacio Villalobos tomó la palabra y señaló que han sido benevolentes con todos los participantes, dado que la mayoría no sabe cantar.

Me extraña que no pongan atención cuando están en este reality, sabiendo que la mayoría no canta intentamos calificarlos tomando en cuenta otros valores, por ejemplo la puesta en escena, el vestuario o el baile porque a final de cuentas un artista tiene que ser completo. Ahora, por supuesto no entienden cuando las calificaciones son malas, sí lo entienden cuando las calificaciones son buenas, comenzó diciendo.

Visiblemente enojado, Horacio Villalobos continuó dando su opinión sobre la situación, fue entonces que hizo un controversial comentario que sorprendió a la producción.

Les voy a proponer que vengan la próxima vestidos de negro y nada más se paren frente al micrófono, y vamos a calificar únicamente la voz, entonces van a empezar a desfilar 13, 12, 0, 1 porque la mayoría canta del orto, dijo.

A continuación el video de la pelea en "Venga la Alegría":

(Aline Núñez)