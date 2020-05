Horacio Villalobos se une a "Venga la Alegría": "No hay hipocresía"

Uno de los programas más vistos de TV Azteca es "Venga la Alegría" y este martes presentaron a un nuevo animador que se suma a la larga lista de conductores que aparecen en la pantalla de TV Azteca.

Para sorpresa de los televidentes la producción hizo caso a usuarios de redes sociales que pedían el regreso de este presentador que le inyectó picante y buen humor al espacio.

De acuerdo a Publimetro, se trata de Horacio Villalobos, quien fue recibido por Sergio Sepúlveda, Laura G, Flor Rubio, Cynthia Rodríguez y Roger González, en la edición de este 26 de mayo.

Horacio hizo 29 programas luego de haber entrado de manera intempestiva tras el positivo al coronavirus de Pato Borghetti. Él junto a otras figuras del canal asumieron la conducción del matutino hasta que poco a poco se fueron reintegrando los animadores principales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FILTRAN VIDEO DE KARLA LUNA COMPROMETIÉNDOSE MESES ANTES DE MORIR

Durante ese tiempo, se ganó el corazón de la audiencia por sus picantes comentarios, sus verdades sin tabúes y su buen ánimo.

Sin embargo, el también conductor del programa Farándula 40 se retiró hace tres semanas, supuestamente tras haber recibido un llamado de atención por parte de la directiva de Venga la Alegría. Al parecer, Horacio dijo algunas cosas que no gustaron a la producción, por lo cual dieron por finalizada su aparición en pantalla.

Desde entonces, cientos de usuarios en las redes reclamaban el regreso del animador al programa. En días pasados, Villalobos y Curvy Zelma participaron en un "live" en Facebook, en el que reveló que estaba en conversaciones para reincorporarse al espacio.

HORACIO VILLALOBOS REVELA ALGUNOS ROCES CON ANIMADORES DE VENGA LA ALEGRÍA

Aunque fue recibido con bombos y platillos, el presentador puntualizó que su retorno a Venga la Alegría se haría efectivo el próximo 15 de junio.

"Pasó lo de la pandemia y llegué aquí, y no es choro, porque hay mucha gente hipócrita en la televisión, pero en verdad me hicieron sentir como en casa, gracias. Con algunos tenía hasta mis roces, hemos ido limando asperezas, hay cariño y sobre todo la intención de hacer un programa padre como lo hacen ustedes. Y pues me siento como Señorita México", expresó hacia sus ahora compañeros de foro.

Allí reveló que al principio tuvo algunas diferencias con Laura G y Flor Rubio, que luego de conocerse bien se han disipado y han logrado congeniar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GALILEA Y GÓMEZ MONT HACEN LIVE PARA CALLAR RUMORES DE DISTANCIAMIENTO

En redes, los usuarios celebraron la nueva incorporación al programa. "Gracias, muchas gracias por regresar a Horacituuuu al programa y saben por qué? Porque es el mejor", "De las mejores elecciones de VLA", "Al fin alguien honesto, transparente, lo amamos porque no es falso. Ahora sí el programa con el Horacio, Kristal y Brandon es el mejor".

(Azucena Uribe)