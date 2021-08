Hospitalizan a Paty Navidad por complicaciones con la covid-19

Hace unos días trascendió que la actriz Paty Navidad, se había contagió de covid-19 durante las grabaciones del reality "MasterChef Celebrity", se dijo que en el programa había un brote de contagios, figuras como Rebecca de Alba, David Salomón y Navidad se reportaron infectados por el virus SARS-CoV-2.

Tras difundirse el estado de salud de Navidad, la actriz empleó sus redes sociales para tranquilizar a sus fans, asegurando con un críptico mensaje que "no estaba enferma de una clave del Nuevo Orden Mundial", dijo que estaba completamente sana y no presentaba ningún síntoma, aunque dejó entrever que en efecto había dado positivo.

¡No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! ¡No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira! Estoy completamente sana", y fiel a la ideología que ha defendido a lo largo de la pandemia, Paty Navidad aseguró: Nadie en el mundo se infecta de un 'virus letal' sin tener ni un sólo síntoma, como ahora dicen que es mi caso, pues a pesar de su contagio era asintomática.

Ahora tras algunos días, trascendió la información de que la salud de la también cantante había disminuido a raíz de su contagio, por lo que tuvo que ser ingresada de emergencia a un hospital: "Su salud se ha visto muy afectada, por lo que la madrugada de este martes tuvo que ser ingresada de emergencia a un nosocomio de la CDMX.

Nos confirman que una unidad de ERUM tuvo que ir por ella a su domicilio para trasladarla al hospital, ya que iba muy mal e incluso ya necesitaba intubación para apoyar su respiración", dio a conocer la tarde de este martes la revista TVNotas.

Al momento se desconoce más información y se espera que en breve la misma actriz o sus representantes confirmen o desmientan lo publicado por la revista. Por su parte, los seguidores de la exconductora de programas como Picardía mexicana le han deseado pronta recuperación.

Y es que el contagio de la sinaloense de 48 años surge tras largos meses en los que ha difundido su particular manera de pensar y postura frente a diversos temas, entre ellos la pandemia que azota al mundo desde principios de 2020. Con infinidad de mensajes y tuits, la artista ha puesto en duda la letalidad de la enfermedad, el uso del cubrebocas y la eficacia de la codiciada vacuna.

Incluso se dijo que Paty no accedió a la inoculación que fue sugerida por la producción del reality show gastronómico donde participa desde hace semanas, e incluso ha pedido respeto a su forma de pensar, que también es apoyada por algunas personas en sus redes sociales.

Pese a que mayormente la actriz ha sido sujeto de memes y burlas, no ha faltado que la defienda argumentando que está en su derecho de expresión pleno; no obstante, a Paty le han sido suspendidas en más de una ocasión sus cuentas de Twitter e Instagram, y aunque el motivo no ha quedado del todo claro, se aduce que el hecho podría estar relacionado con la difusión de "teorías de conspiración" y desinformación ante la pandemia.

Apenas este 1 de agosto, Paty sufrió la baja de su cuenta de Instagram luego de que difundió algunos mensajes conspiracioncitas sobre el origen de la covid-19. Ello después de que se dieron a conocer algunos casos positivos al interior de la producción de "MasterChef Celebrity", como el de ella.

Luego de que el famoso concurso de cocina difundió que pararía las grabaciones por algunos días para cuidar a los participantes del programa y prevenir más contagios, trascendió que Paty habría sufrido la baja temporal de su cuenta Instagram, que al momento no se encuentra disponible, por negar su contagio.

(Imelda Téllez)