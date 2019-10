"¡Hoy la matan!", video revela que la muerte de Jenni Rivera pudo haber estado pactada

La muerte de Jenni Rivera sigue, causando morbo, levantando sospechas y desatando rumores; uno de los más sonados es el video de su última presentación en la Arena Monterrey, que circula en YouTube, donde se escucha una voz que grita a lo lejos: "¡Hoy la matan!". Se eriza la piel de pensar que la muerte de Jenni Rivera pudo haber estado pactada.

¿Fue cierta esa voz o es una broma de algún cibernauta? Aunque las autoridades mexicanas han salido a negar la veracidad de dicho video, existen muchas coincidencias sobre la muerte de "La Diva de la Banda", que nos siguen erizando la piel.

Una de las primeras coincidencias corresponde al avión en el que viajaba Jenni Rivera, un LearJet25 fabricado en 1969, mismo año en que la cantante nació.

Otro hecho destacable es la entrevista en que la propia cantante tocó el tema de la muerte: "Siento que he vivido tantas cosas a mis 42 años, todas las dificultades que he vivido, pero me siento realizada, me siento hecha, me siento feliz... pudiera morir y decir: ´aquí descansa Jenni Rivera´".

En esa misma charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, Rivera comentó: "Le temo a la muerte, no por mí, por mis hijos. A mí me da miedo pensar qué va a pasar con mis hijos. No le temo por mi".

Además, en su última conferencia de prensa que dio la noche antes del accidente, Jenni dijo a los medios: "Me siento bendecida. No hay otra palabra más que sentirme bendecida, muy afortunada, muy querida. Yo muchas veces no puedo creer las cosas en mi vida profesional ni en la personal tampoco, que suceden en mi vida"

Ante la pregunta dónde te ves el próximo año, ella respondió: "Ni si quiera me pongo a pensar ya en lo que pueda suceder. Soy una mujer muy ambiciosa y quiero más y busco más".

La noche de su última presentación Jenni Rivera lloró más de lo normal al cerrar el show cuando interpretó "Paloma Negra", según relató un amigo de la cantante. Tema donde se escucha en el minuto 2:19, una voz a lo lejos gritar: "¡Hoy la matan!".

Aquí se muestra únicamente la parte en la que gritan "¡Hoy la matan!".

Ese concierto, donde congregó a 17 mil personas fue muy diferente de todos los que en su carrera había hecho. El escenario tenía una forma de cruz. ¿Coincidencia o aviso del destino?

Sobre este escenario, la cantante comentaría: "Nunca me imaginé que está loca idea de poner el escenario en el centro de la arena funcionaría y menos que iba a estar lleno, me siento bendecida en este momento y Dios siempre me tiene más y más cosas buenas".

Con el anuncio del accidente aéreo, pronto comenzó a sonar en redes sociales y medios de comunicación la canción "Cuando muere una dama", tema en el que Jenni relataba cómo sería su funeral.

Una semana antes de morir, Jenni Rivera apareció de sorpresa en un concierto de su hermano Lupillo Rivera para hacer las paces después de haber estado mucho tiempo distanciados. Algunos han llegado a pensar que quizá inconscientemente Jenni estaba cerrando un ciclo.

"Mi hermano siempre ha estado conmigo en los momentos malos", así se refirió Jenni de Lupillo, quien fue el encargado de viajar a Monterrey, México para reconocer los restos de su hermana.

¿Coincidencias o realidad? ¿Tú qué opinas?

nl