HoYeon Jung, actriz de "El Juego del Calamar", es la nueva cara de Louis Vuitton

El talento coreano se abre paso alrededor del mundo, la actriz HoYeon Jung, reconocida por su papel de Sae-Byeok en la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar" se convierte en la nueva cara de Louis Vuitton.

El fenómeno mundial en el que se convirtió "El Juego del Calamar" llamó la atención de Louis Vuitton, la firma franesa se fijó en la actriz de 27 que llevaba el número 067 en juego de supervivencia de Netflix, ahora HoYeon Jung es la nueva embajadora global de la reconocida marca.

Así lo anunció la casa francesa a través de su cuenta oficial de Instagram, junto a una foto de la actriz surcoreana enfundada en un total look de la firma. Se trata de un elegante vestido corto blanco con apliques metalizados plateados y dorados en las mangas, de diferentes tamaños y texturas. Por encima llevó una chaqueta del mismo color, con mangas voluminosas y botones dorados en forma de flores, que sumó glamour y sofisticación a la apuesta.

Además, el look incluyó complementos clásicos y elegantes: una bandolera de cuero negra, de formato rectangular, cadena plateada y un aplique metálico con las letras L y V de la marca y zapatos de taco chupete en blanco y negro. El sobrio y delicado beauty look completó la apuesta: un rodete bajo con unos pocos mechones sueltos, y make up en tonos neutros.

Encarnando a la perfección a la mujer independiente Louis Vuitton, la estrella de El Juego del Calamar de Netflix se embarca en este nuevo viaje con la Maison después de pasar por la pasarela y aparecer en una campaña de prêt-à-porter en 2017", comunicaron desde la firma. "Inmediatamente me enamoré del gran talento y la fantástica personalidad de HoYeon, y estoy deseando comenzar este nuevo capítulo del viaje que comenzamos en Louis Vuitton hace unos años, agregó Nicolas Ghesquiére, director creativo de Vuitton.

HoYeon Jung ya había forjado una exitosa carrera en el mundo del modelaje en Corea del Sur, pero su participación en "El juego del Calamar" le abrió las puertas internacionalmente, marcas como Adidas, Gentle Monster, Feev y Chanel han tocado a su puerta. Además de reconocidas revistas de la industria de la moda y la belleza como Vogue y Bazzaar la han puesto a protagonizar sus portadas.

LA CULTURA ASIÁTICA ARRASA EN EL MUNDO DEL LUJO



La popularización de la cultura asiática a nivel global es cada vez más fuerte y la moda no se queda afuera. Hace algunos meses, La firma italiana Salvatore Ferragamo decidió apostar por el mercado oriental y eligió como embajadoras globales de la marca a la estrella del K-Pop Seulgi y a la actriz china Jelly Lin, referentes de la Generación Z e iconos de moda.

Jelly Lin es una exitosa actriz de cine y televisión y saltó a la fama por su interpretación en The Mermaid. En tanto, la cantante y modelo Seulgi, después de debutar como miembro del grupo de chicas Red Velvet con su primer sencillo Happiness en 2014, se convirtió en una de las más grandes estrellas del K-Pop.

Ambas son "reflejo de la alegría de la juventud, según ha explicado la firma en una nota, encarnan con su estilo "la innovación apasionada y la creatividad que pertenecen al ADN de Ferragamo". Una colaboración que supone la unión del lujo con la "vitalidad de la cultura pop y contemporánea".

(Aline Núñez)