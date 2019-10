Hugh Jackman andaba turisteando en CDMX y lo presume en sus redes sociales

Hugh Jackman vino a México para presentarse en el espectáculo "The Man. The Music, The Show", al actor aprovechó el viaje para turistear en la Ciudad de México y parte del Estado de México.

De acuerdo con Tribuna, Hugh Jackman presumió en su cuenta de Instagram que visitó al Museo de Antropología de la Ciudad de México y al Parque Nido de Quetzalcóatl en el Estado de México.

Es un día hermoso en el Parque Quetzalcóatl, escribió en sus redes el interprete de "Wolverine".

El compromiso con sus fans en la Arena Ciudad de México para presentar el espectáculo "The Man. The Music. The Show", en el que interpreta los temas de "El Gran Showman", fue el motivo por el que Hugh Jackman pisó tierra azteca este fin semana

