Humberto Zurita dedica conmovedor mensaje a Christian Bach a un año de su muerte: "Seguirás viva en mi corazón"

Hace un año la actriz Christian Bach murió debido a un paro cardíaco pero fue hasta el primero de marzo que se dio a conocer la noticia, generando polémica y tristeza dentro y fuera del mundo del espectáculo.

De acuerdo a Infobae, mediante un extenso y conmovedor mensaje el actor Humberto Zurita recordó a su esposa Christian Bach a un año de su muerte.

Fue el 26 de febrero de 2019 cuando Christian Bach falleció, aunque la familia decidió dar a conocer la noticia hasta un par de días después para poder enfrentar el duelo en la mayor privacidad posible.

A un año del deceso de Christian Bach, Humberto Zurita compartió una foto de la actriz para hacer homenaje a la madre de sus dos hijos y con quien estuvo casado durante más de 30 años.

"Christian. Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero. Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos. Siempre admire tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías", escribió Zurita al inicio de su publicación.

Humberto Zurita recordó la época en que conoció a Bach y destacó sus virtudes y talento. Además celebró su labor como productora para "hacer nacer estrellas y hacer crecer la carrera de muchos actores".

"Eras una mujer radiante, bella, valiente, generosa: buena hija, amiga, esposa y madre. Siempre congruente con tus principios, tu forma de ser y pensar. Defendiste tus propias decisiones y luchaste por ser y hacer lo que diseñabas para disfrutar cada momento, cada trozo de tu vida; con esa fortaleza que te hacía una mujer tan especial", añadió.

Zurita habló de cómo fue testigo de las batallas de Christian y de su pasión para alcanzar sus sueños.

"Tus anhelos, eran la alegría de tus días, y ser madre te hizo alcanzar la plenitud con la que viviste siempre feliz y radiante. De tu mirada azul brotaba la belleza de tu alma y tu gran inteligencia. Estar a tu lado fue un regalo de la vida para mí, un privilegio".

Las conmovedoras palabras del actor hacia su esposa y madre de sus hijos continuaron.

"Esa eres y serás aquí y ahora y más allá. Eres amor y estás en todos lados. Tu corazón, lo llevo conmigo un año después de que te vi hermosa y serena, descansando, después de haber cumplido tu destino y alcanzado tus metas. Mujer libre y madre amorosa, una Diosa hecha mujer".

Mi amada @ChristianBachTv recibe en el cielo con los brasos abiertos a una gran amiga @edithgonzalezmx Las personas que amamos nunca se van del todo, al recordarlas con cariño sentiremos que están con nosotros, su cuerpo ahora duerme el sueño eterno y su alma descansa en paz .. pic.twitter.com/8bFTrKByMW — Christian Bach (@ChristianBachtv) June 13, 2019

Hacia el final de su mensaje, Zurita destacó la influencia que Christian tuvo en sus hijos y aseguró que nunca la olvidarán.

"Sebastian y Emiliano, están forjados con tu carácter, y gracias a tu amor, educación y principios: viven honrando tu memoria con vigor. Haciendo de su vida un camino fértil, creativo y honesto que los lleve a alcanzar sus propios objetivos. Mis hijos y yo nunca dejaremos de sentir el fuego del amor que nos abraza el corazón. Nunca estarás ausente en nuestros corazones.Nunca serás olvidada. En mi alma anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo. Descansa en Paz. 26/2/2020".

Tras la muerte de Christian, el actor ha publicado en varias ocasiones fotografías y mensajes en Instagram para recordarla.

Para despedir el año pasado y dar la bienvenida al nuevo, Zurita y sus hijos hicieron un viaje, tal como hacían con su madre antes.

"Nosotros estamos planeando un viaje. Teníamos esa costumbre como familia, que siempre las navidades, el año nuevo y los veranos, siempre la pasábamos juntos, en familia; hacíamos un viaje por alguna parte del mundo", comentó en una entrevista con la cadena Telemundo en agosto.

(Azucena Uribe)