Iban a correr a Bisogno, Pati Chapoy lo salvó; ¿quién seguirá en "Ventaneando"?

La noche de ayer la periodista Mara Patricia Castañeda reveló una de las entrevistas que sacó muchos secretos de la famosa titular de "Ventaneando", Pati Chapoy.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GALILEA ENVÍA FUERTE MENSAJE AL "CANELO": "QUE BUENO QUE YA NO VIVE EN MÉXICO"

Pati Chapoy es una de las grandes referentes en el mundo del espectáculo en México, por eso la entrevista que le concedió a Mara Patricia Castañera captó la atención de mucha gente.

Entre las revelaciones que realizó esta la ocasión en que evitó que corrieran a uno de los grandes integrantes, Daniel Bisogno.

"Sí hubo algo que incomodó mucho a Alberto Ciurana... Ni siquiera recuerdo qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo; se le descansó por órdenes de Ciurana y en enero me llega la información de que lo quieren sacar de la televisora. Yo les dije que no era el momento adecuado porque íbamos a celebrar 25 años del programa y que lo viéramos después, que con gusto hablaba con Daniel para decirle que le bajara a sus intensidades", declaró.

"Pasa el aniversario, se fija un día para la salida (de Daniel) y una semana antes de la salida Benjamín Salinas decide nombrar a Rafa Rodríguez como el director general de la empresa; tengo muchos años de conocer a Rafa Rodríguez, entonces Rafa llega un día al foro y me dice: ´¿Tú estás de acuerdo en que se corra a Daniel Bisogno?´ y le dije: ´No esa es una decisión de Ciurana´. Me dice: ´Me está alegando Ciurana que los que sostienen el programa son Pedro Sola y tú, que Daniel no...Vamos a hacer esto, Pati: hoy me comunico con Benjamín para decirle lo que está pasando y que él tome la decisión'", agregó.

Y al cuestionamiento de Rafa, Benjamín contestó: "La única que tiene la palabra y la decisión para correr a alguien de Ventaneando es Pati".

"Daniel supo todo lo que te estoy diciendo... Espero que le haya caído el veinte de que debe de tener mucho cuidado con lo que hace fuera del programa, sobre todo si va a volver a pisar los intereses de la empresa o de algún ejecutivo, pues hay cosas que se pierden", reveló Chapoy.

"Ya a los 47 años o 48 que tenga, ya debe de entender, porque no es la primera vez que algún ejecutivo quiere darle las gracias", concluyó sobre el tema.

¿DANIEL BISOGNO SALE O SE QUEDA EN "VENTANEANDO"?

De acuerdo con la columna de Alex Kaffie para el Heraldo de México, Daniel Bisogno sí saldrá de "Ventaneando", el conductor no estará presente en el programa de espectáculos de TV Azteca lo que resta de la semana. ¿Lo castigaron?

Tras las polémicas en las que se ha visto envuelto el programa que lidera Pati Chapoy, se podría especular que la ausencia de Bisogno podría deberse a una reprimenda; sin embargo, el conductor se ausentará del programa para unas merecidas vacaciones junto con su hija Micaela y la madre de la pequeña a Disneyland.

Esta es la versión oficial, aunque no se descarta que pudieran existir otros motivos de por medio.

¿QUIÉN PODRÍA SER EL NUEVO TITULAR DE "VENTANEANDO"?

Además, respecto a quién podría seguir con "Ventaneando" una vez que ella deje el plano físico, la conductora señaló a Pedro Sola.

"Pedro Sola es el hombre que más aman en este país y en muchos otros países; Pedro puede decir lo peor de cualquiera y me lo achacan a mí o a Daniel, pero a Pedro le permiten absolutamente todo. Es responsable, es trabajador, no es periodista... De repente llega y me dice: 'Estuve platicando con no sé quién y me dijo tal y tal'. Y le digo: '¿No sacaste el celular y grabaste?'. Y dice: 'No'... No es periodista, pero tiene ese ángel maravilloso que puede continuar él solo con el equipo. Y si se lo digo, va a llorar", aseguró.

LA POLEMICA ENTREVISTA A ENRIQUE GUZMÁN

La titular de "Ventaneando", Pati Chapoy también detalló por qué le concedió una entrevista a Enrique Guzmán tras la acusación de abuso sexual de su nieta, Frida Sofía, misma que le trajo muchas críticas e incluso polémica de usuarios de redes sociales.

"Me sentí realmente muy conmovida desde que llegó al foro porque creí que se iba a poner mal, incluso pedí que estuvieran al pendiente los servicios de emergencia del canal. También estoy consciente que como periodista no me debo involucrar con el personaje que, entrevisto, pero cuando tienes a tu lado un hombre muy devastado, donde está negando las acusaciones, donde está llorando porque está pidiendo que lo entiendan, obviamente me conmoví, soy humana, soy una persona común y corriente. Me sentí muy conmovida", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAURA PAUSINI Y LUIS MIGUEL, POR QUÉ APARECIÓ EN EL CAPITULO 7 DE LA SERIE









"Ni tú, ni yo sabes que sucedió con la nieta, nadie sabemos todo lo que ocurrió con la nieta, lo que si te puedo decir es que al inicio del programa antes de empezar el programa, antes de entrar al aire, Enrique me dijo que le había hablado su nieta que dos o tres días antes para decirle que si enrique no intercedía con su hija para que siguiera dándole dinero a Frida ella se iba a encargar de acabar con la su mamá y la familia", detalló.

Sobre las críticas que ha recibido en redes sociales ella sostiene: "yo no defiendo a nadie, simplemente expongo lo que sucede, no me molesta no me asusta, si voy a seguir bloqueando a los que me insultan".

(Azucena Uribe)