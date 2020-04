"Idiotas": Victoria Ruffo manda contundente mensaje a haters

La actriz Victoria Ruffo llamó "idiotas" a quién la critica por reaparecer con su marido tras haber dado positivo a coronavirus hace unas semanas.

De acuerdo a Soy Carmín, Victoria Ruffo hace un par de semanas se puso en cuarentena con sus hijos menores y esposo.

La llegada del virus al país ha cambiando la vida de millones de personas, varios negocios han cerrado, las escuelas llevan semanas sin alumnos y el número de afectados va en aumento.

La realidad es que gran parte de la población se encuentran a la expectativa de nuevas noticias en redes sociales y eso hace que también estén al pendiente de sus celebridades favoritas y en esta ocasión Victoria Ruffo fue el blanco de fuertes críticas.

La noche de ayer la actriz Victoria Ruffo publicó en redes sociales una foto al lado de sus esposo el político Omar Fayad quien hace poco manifestó a un reconocido medio que todavía tenía síntomas del virus.

Tras compartir la instantánea los mensaje de sus fans fueron diversas, algunos decidieron alegrarse de verlos juntos y felices, se le fueron a la yugular.

La realidad es que en la foto derrochan amor y alegría, eso es algo que no se puede ocultar.

Algunos señalan que la fotografía compartida juntos no es actual y seguido de dicha foto la actriz subió otra imagen señalando "el que calla no siempre otorga a veces no tiene ganas de discutir con idiotas." lo cual está causando controversia en redes.

Pero tras las fuertes críticas Victoria Ruffo decidió enviar un mensaje claro a todas esas personas que la criticaron.

(Azucena Uribe)