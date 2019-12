"Impresionanti" desastre, Zague enfrenta demanda por no reconocer a supuesta hija que tuvo con su amante

De los packs al tribunal, Zague enfrentaría demanda por no hacerse cargo de la supuesta hija que tuvo con su amante (FOTO TOMADA DE WEB)

Nuevo escándalo le roba la tranquilidad a Luiz Roberto Alvez, Zague, el famoso comentarista deportivo enfrenta demanda por no hacerse cargo de la supuesta hija que tuvo con una de sus amantes.

De acuerdo con Publimetro, el escandaloso video sexual de Zague que se filtro hace un año y su divorcio con Paola Rojas, serían problemas menores en la vida del ex deportista.

La revista TV Notas reveló que un amigo de Zague confesó que el ex futbolista no sólo engañó a Paola Rojas durante el Mundial de Rusia 2018, sino que en 2016 también mantuvo una relación en secreto con la colombiana Luz Piedad Robi, con quien incluso tuvo una hija.

Sin embargo, aunque la conductora Paola Rojas decidió poner fin a su matrimonio, recientemente la modelo interpuso una demanda contra el brasileño para que reconozca a la niña y pague una pensión.

La supuesta fuente afirmó que Paola siempre supo de las infidelidades de su ahora ex esposo, por lo que ya estaba harta de continuar con él. "Ellos aparentaban ser un matrimonio estable, pero siempre tuvieron problemas por culpa de él; Zague tenía aventuras con diferentes mujeres y como no era discreto, Paola siempre lo cachaba. Ella ya estaba harta, pero nunca hizo nada por separarse de él, hasta que pasó lo de su famosa foto íntima".

Y declaró que de una aventura con la colombiana, tuvo una hija. "Una de sus aventuras fue con la modelo Luz Piedad Robi Martínez; a ella la conoció en Playa del Carmen en 2016, se hicieron amigos y al poco tiempo comenzaron un romance que duró hasta mediados de 2017, y de éste nació una niña. Ellos empezaron como amigos y obviamente él le habló de Paola, pero a ninguno de los dos les importó y comenzaron un romance. Ella era muy discreta, y aunque algunos amigos sí sabíamos lo que tenían, nadie dijo nada".

El informante también aseguró que aunque Zague de repente le mandaba dinero, la modelo no quiso presionarlo para no hacer un escándalo más grande.

"Como a los siete u ocho meses de embarazo le hizo llegar dinero para los gastos del parto, y cuando la niña nació, comenzó a mandarle una pequeña cantidad, unos 20 mil pesos de vez en cuando, pero sólo se hizo responsable por seis o siete meses, y después dejó de enviarle. A pesar de todo, ella quería llevar la fiesta en paz con él, y se conformaba con el dinero que le llegaba a mandar en ocasiones; Luz sólo quería que su niña no tuviera carencias, pero como él no respondió a la petición de apoyarla, pensó en demandarlo, pero se aguantó unos meses porque justo cuando haría los trámites, pasó lo de su video impresionanti, y después su divorcio con Paola, así que prefirió esperarse para no hacer más escándalo".

Por lo que ya existe un proceso legal en contra del comentarista. "Ya existe un proceso legal; lo que ella pide es que primero le hagan una prueba de paternidad a Zague para reafirmar que la niña es su hija, y luego solicitarle la pensión alimenticia por 3 mil dólares, es decir, unos 56 mil pesos mensuales".

