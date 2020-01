Indiscreciones, fetiches, lugares, rutinas y estrategias: Las confesiones sexuales de las estrellas de Hollywood

Por extraño que parezca, aun en la actualidad el sexo sigue siendo un tema tabú, sin embargo, es importante destacar que todos los seres humanos somos sexuales por naturaleza, unos más que otros, pero no hay nada malo en ello; incluso podríamos apostar que muchos de ustedes nuestros queridos lectores, han disfrutado en más de una ocasión las mieles de la pasión. La única diferencia que existe entre nosotros y las famosas estrellas de Hollywood, es que ellos constantemente están expuestos ante los medios, por eso muchos prefieren mantener su vida íntima lejos de los reflectores, mientras que otros no tienen ningún reparo en confesar sus gustos, prácticas, fetiches, rutinas y hasta estrategias sexuales.

Nunca falta la celebridad que recomienda tener relaciones sexuales para mantenerse en forma, o la que habla de los beneficios de las prácticas íntimas en pleno embarazo, o los que han revelado los sitios más curiosos donde han disfrutado de la pasión, claro que también existen las declaraciones escandalosas de adicción al sexo y otras prácticas clandestinas.

LAS CONFESIONES MÁS PICANTES DE LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD:

JENNIFER ANISTON

Jennifer Aniston, la ex estrella de Friends, también forma parte del famoso "Mile High Club", como se conoce en Estados Unidos a quienes han tenido experiencias sexuales en pleno viaje aéreo.

Durante una visita al programa de Ellen DeGeneres, en 2016, Aniston accedió a jugar "Yo nunca", la mecánica mediante la cual la presentadora expone situaciones y el famoso en cuestión levanta un cartel confesando si lo ha hecho o no.

"Yo nunca me uní al Mile High Club", lanzó de inmediato Ellen, a lo que Aniston respondió levantando la opción "I have" (es decir que sí lo había hecho).

La sorpresa no quedó ahí, sino que Aniston confesó que había tenido intimidad con el piloto, el copiloto y un auxiliar, aunque no explicó si fue todo en el mismo vuelo.

NICOLE KIDMAN Y KEITH URBAN

En apenas unos meses la pareja pasó del flechazo al matrimonio, con románticos paseos en motocicleta incluidos. Si bien era esperada la boda entre ambos, lo que quizás nadie vio venir era que Keith le dedicara una canción a Nicole hablando de su vida íntima y definiéndola como una "maniática en la cama".

Una línea de su canción "Gemini" (el signo zodiacal de la actriz) decía así: "Ella es una maniática en la cama / pero cerebral en su mente".

Kidman respondió al asunto de manera divertida: "No censuro su arte si puedo ser una musa. Es un poco vergonzoso pero es mejor a que dijera 'Dios, estoy tan aburrido, haz un esfuerzo, Nicole'".

ANGELINA JOLIE

Cuando el romance entre Angelina Jolie y Brad Pitt aún parecía un cuento de hadas, la actriz reveló que el embarazo de sus mellizos (en 2008) había mejorado su vida sexual.

"Es maravilloso para la vida sexual", reveló sin tapujos Jolie a la revista Entertainment Weekly. "Simplemente te hace ser creativa, así que te diviertes y como mujer estás tan redonda y llena".

Esa confesión, por supuesto, no resultó tan escandalosa como las que hizo años antes a la revista OK!, cuando habló de su iniciación sexual y de algunas prácticas que incluían hacerse heridas.

"Había empezado mi vida sexual con mi novio", recordó Jolie -quien perdió su virginidad a los 14 años. "El sexo y las emociones no parecían suficiente. Ya no era una niñita y en un momento de querer sentirme más cercana a mi novio, tomé un cuchillo y lo corté, él también me hizo un corte. Tuvimos un intercambio y estábamos llenos de sangre, mi corazón latía a toda velocidad".

Angelina, quien llegó a portar un collar con la sangre de su entonces esposo Billy Bob Thornton, confesó que su curiosidad sexual inició a muy temprana edad.

"Era muy sexual en el kinder. Creé un juego en donde me besaba con los niños y nos quitábamos la ropa. ¡Me metí en muchos problemas!".

CAMERON DIAZ

En marzo de 2015, aún activa en Hollywood, Cameron Diaz reveló el amor que tenía por el sexo a sus 42 años. "Es algo saludable que necesitamos estar haciendo por diferentes razones", dijo la actriz a la revista Cosmopolitan.

La actriz atribuyó a la práctica sexual uno de los créditos de su apariencia juvenil. "Supongo que es el ejercicio, una dieta saludable, beber mucha agua y tener mucho sexo. Sí, ¡sexo! Los seres humanos lo necesitamos. Es saludable, natural y estamos aquí para hacerlo". Pero ya desde antes de cumplir 40, Cameron dejaba ver detalles de su intimidad sin ningún problema.

"La sexualidad y el amor pueden ser dos cosas diferentes", explicó una sincera Cameron a Playboy. "Puedo sentirme atraída a una mujer sexualmente, pero eso no significa que quiera enamorarme de una mujer. Si voy a estar con una mujer sexualmente no significa que sea lesbiana"

Cameron fue más allá al revelarse como una mujer "primitiva" en la cama. "En un nivel animal soy como de ´llévame sobre tu hombro. Tú hombre, yo mujer´...Amo el contacto físico, tengo que estar tocando a mi amante siempre, no es opcional".

MIRANDA KERR

La modelo Miranda Kerr ve en el sexo una gran manera de mantenerse en forma. "Algo que he notado es que ahora que estoy teniendo menos sexo mi cuerpo no está tan tonificado. Mientras más sexo tengo más definidos se ponen mis brazos y estómago", explicó a GQ en marzo de 2014.

OLIVIA WILDE

La actriz Olivia Wilde, el final de su matrimonio de ocho años con un cineasta le dejó una fuerte revelación. "Sentía que mi vagina había muerto", comentó en una entrevista para Vulture en 2012. "Puedes mentir a tus parientes en la cena de Navidad y decirles que todo es color de rosa en casa, pero no puedes mentirle a tu vagina".

Olivia decidió divorciarse y meses más tarde inició un romance con el comediante Jason Sudeikis, de quien presumió orgullosa "tenemos sexo como maratonistas kenianos".

ARIANA GRANDE

La cantante Ariana Grande cometió una gran indiscreción en Twitter cuando le preguntaron por Pete Davidson. En junio de 2018 el romance entre la intérprete y el comediante parecía indestructible (hoy ya están separados) y un fan quiso saber más sobre el tema que Ariana escribió inspirada en su entonces prometido.

"How long Pete is?", le preguntaron a Ariana acerca de la longitud de la canción sobre su novio, pero la cantante respondió "10 pulgadas" (25 centímetros), pensando que la consultaban sobre la intimidad de Pete.

Por supuesto las bromas y memes se desataron en la red social y la misma Ariana se burló del asunto cuando en otro tuit escribió "como 10 pulgadas.. oh... quiero decir... como poco más de un minuto".

GOLDIE HAWN Y KURT RUSSELL

Para una primera cita quizás podría imaginarse un romántico escenario con una cena incluida, pero en el caso de Goldie Hawn y Kurt Russell la pasión se desbordó.

La pareja terminó en una casa inacabada que Goldie estaba renovando."Eventualmente encontramos nuestro camino hacia arriba imaginando los muebles y estábamos en la habitación imaginaria teniendo sexo de manera real cuando la policía entró", recordó Russell sobre su primera vez con la actriz.

"Tuvimos que forzar el lugar para entrar, así que lo siguiente que veo es una linterna y Goldie y yo estamos como de ´¡¿Qué?!´. Fue extraño. Nos dijeron que fuéramos a buscar una habitación de hotel, lo cual hicimos. Esa fue nuestra primera cita. Fue muy divertido. No puedo creer que fue hace mucho tiempo".

KIM KARDASHIAN

Saltó a la fama gracias a un video íntimo y poco después posó desnuda en Playboy, así que Kim Kardashian no tiene muchos reparos en ofrecer detalles de su vida sexual, como lo ha dejado en evidencia en varias ocasiones.

"Me gustaría saber cómo sería tener sexo conmigo misma. Me gustaría saber cómo se siente", confesó en un episodio del reality "Kourtney and Kim Take Miami".

También llegó a declarar que el sexo con su esposo Kanye West "es una auténtica bomba", reveló cuál es su posición favorita y se ha dejado ver en Snapchat a punto de tener relaciones con su marido. Por cierto, también dijo que tenían sexo unas "500 veces" al día, algo que honestamente suena bastante exagerado aun cuando sea una Kardashian.

JADA PINKETT-SMITH Y WILL SMITH

Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will Smith, explicó en 2011 que buscar distintos escenarios es una buena receta para mantener viva la pasión en su matrimonio y así aconsejó a sus seguidores:

"A escondidas... en la casa de una amiga durante una fiesta. En el baño. En la habitación. Piensa en lugares cómodos para tener relaciones fuera de casa. ¿Él tiene una oficina? Hagan una cita y cumplan una fantasía. ¡Sé su secretaria! O deténganse al costado de la ruta".

Por cierto, también comentó que antes de partir con Will a la entrega del Oscar, en 2010, él la miró de una manera que la volvió loca. "Nos empezamos a besar apasionadamente y lo siguiente que supe fue que, digamos que nos perdimos la alfombra roja y yo terminé casi sin maquillaje".

DREW BARRYMORE

Hablando de experiencias alocadas está el caso de Drew Barrymore. Cuando la actriz tenía un romance con Fabrizio Moretti, baterista de The Strokes, la pareja aprovechó el intermedio de una función de ópera para intimar.

Su escapada al baño tuvo un final no tan romántico. "Si hubiéramos ido al baño de hombres, la gente lo habría escuchado y dicho: ´Bien por ti, hombre´", comentó el músico a Chicago Tribune. "Pero estábamos en el baño de mujeres, y cuando escuchamos a una anciana comenzar a tintinear, no pudimos evitar reírnos". Así que poco después llegó personal de seguridad para terminar con su sensual encuentro.

ROBERT DOWNEY JR

Robert Downey Jr, protagonista de películas como Iron Man y Chaplin, reconoció tiempo atrás que fue adicto al sexo y que tenía cierta obsesión con su miembro viril. "No tengo por qué ocultarlo. Yo era un masturbador compulsivo... Fue lo mejor que podría haber hecho. Recuerdo esos días con mucha nostalgia", contó quien fuera uno de los niños malos de Hollywood.

Robert se tomaba su hipersexualidad casi como una cura, pues evitaba que cayera en vicios mucho menos saludables, como el alcohol y las drogas: "Fue la mejor cosa que pude hacer, engancharme al sexo". Unos días de vino y rosas que hoy han quedado atrás, pues gracias al amor logró superar su adicción: "El sexo ya no es un factor que me motive. Ahora soy un hombre casado y mi matrimonio es sagrado para mí. Los hombres siempre quieren sexo, incluso aunque tengan novia. Pero yo ya no soy así".

JOE JONAS

Joe Jonas reveló que perdió su virginidad con "una chica llamada Ashley" y se armó un gran escándalo. Los fans conectaran los puntos y se dieron cuenta de que se trataba de su ex novia, Ashley Greene, con quien salió en 2011. Un día después de los comentarios del cantante, la bella actriz de Twilight le respondió con una simple frase: "La clase es intemporal".

CHER

Cher fue brutalmente sincera sobre cómo fue el sexo con un entonces joven Tom Cruise a principios de los 80. En una entrevista con Andy Cohen, afirmó que el actor ha sido uno de sus mejores amantes.

GEORGE CLOONEY

George Clooney dio detalles sobre su pasado sexual en 2011 para la revista Rolling Stone. Confesó haber perdido su virginidad a la edad de 16 años, pero confesó que su primer orgasmo llegó mucho antes. "La primera vez que sentí placer sexual creo que fue al subir una cuerda, cuando tenía 6 o 7 años. Recuerdo llegar a la cima, y pensar, 'esto se siente muy bien!".

KIM CATTRALL

Kim Cattrall, popular por su papel de Samantha en la serie "Sexo en Nueva York", se ha confesado multiorgásmica y adicta al sexo. No en vano, mucho antes de rodar la exitosa serie, salió de su garganta uno de los orgasmos más escandalosos de la historia del cine: el que se escucha por megafonía en la película "Porky´s". Como terapia sexual, Cattrall llegó a escribir un libro titulado "Satisfacción, el arte del orgasmo". Lo hizo a cuatro manos con su ex marido, Mark Levinson, con quien se rumorea que rompió por negarse a seguir explotando su imagen de mujer multiorgásmica en un documental dirigido por él.





