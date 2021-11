Inés Sainz revela la sanción que impuso NFL a TV Azteca por culpa de Gómez Mont

Jugamos fútbol americano en el Super Bowl. Yo soy muy tosca, crecí con tres hermanos hombres y soy muy competitiva. Estábamos jugando y me transformó un poco. Recibo el balón e ilusamente se pone enfrente de mí Inés Gómez Mont y se llevan a Romina, creyendo que estando enfrente me iban a parar, pues no, entonces salgo corriendo y salen volando las dos, a todos les dio risa, pero creo que sí les dolió, a lo mejor de ahí vino el tema.