"Infidelidad y drogas": Gaby Platas habla de su matrimonio con Paco de la O

Gaby Platas resaltó que como mujer "es muy importante darte cuenta que ninguna merece vivir en un entorno como ese y no caer en acostumbrarse" (FOTO TOMADA DE IG @gabyplatas )

La querida actriz y conductora Gaby Platas recientemente abrió su corazón revelando algunos detalles de su vida privada que han impactado a sus seguidores, como por ejemplo su decisión de operarse a los 32 años para no tener hijos.

Gaby Platas siempre ha mostrado su determinación a lo largo de su vida, desde hace años, se supo de la decisión de la mujer de hoy 47 años, de no convertirse en madre jamás, por lo que a los 32 años se sometió a una intervención quirúrgica para no llegar a tener un embarazo no deseado.

FAMOSOS QUE CAMBIARON LAS PANTALLAS POR EL FISICULTURISMO

En entrevista con la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, Gaby Platas reveló el verdadero motivo por el que desde que era una niña, decidió no convertirse en madre, esto a pesar de que en su familia le decían que era muy chica para tomar esa decisión y que más adelante le entraría el llamado de la maternidad.

EL MOTIVO POR EL QUE GABY PLATAS NO QUIERE TENER HIJOS

Según lo que comentó la actriz, desde los 12 años tomó esa determinación, pues jamás tuvo el sueño de convertirse en madre y esa idea no la abandonó a lo largo de su desarrollo, por lo que a manera de responsabilidad decidió someterse a una operación que le imposibilitara la reproducción.

"Algún día pensé que lo más responsable era operarme, porque no quiero que vaya a haber un accidente o un bebé que no haya yo deseado, me parece lo más responsable, entonces tomé la decisión y todo bien con eso", mencionó para el programa de YouTube En la Casa de Mara.

Asimismo, Gaby Platas destacó que su familia no se sorprendió ni cuestionó su decisión, porque era algo que ya había planeado y que en realidad lo que les hubiese sorprendido era la noticia de un embarazo.

Otro de los temas que hablo en su charla con Mara Patricia Castañeda rompió el silencio por la situación de violencia que vivió al lado de su tercer esposo, el actor Francisco de la O, donde destacó que incluso había situaciones de abusos de drogas.

"Afuera se ve una cosa y ya dentro de casa es otra. Te podría dar 200 razones por las que nos divorciamos, pero definitivamente para mí fue la mejor decisión", le reveló la conductora a la periodista.

"Él no me merece nada. Pero para mí como mujer fue importante terminar con una relación con tantas cosas muy negativas y que de repente uno se acostumbra, y con los años no te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad y de drogas, y de repente te acostumbras", agregó la ex conductora de Otro Rollo.

CUESTIONAN A SYLVIA PASQUEL SOBRE FRIDA SOFÍA Y ASÍ RESPONDE

Gaby Platas resaltó que como mujer "es muy importante darte cuenta que ninguna merece vivir en un entorno como ese y no caer en acostumbrarse".

"De repente uno se acostumbra a lo malo hasta que las cosas se vuelven muy malas y hay una vocecita que te dice: 'Esto no está bien, esto no es lo que te mereces'. Para mí sí fue una gran decisión ya no estar ahí", aseveró.

Por último, añadió que lo que vivió en ese matrimonio fueron "cosas de las que te puedes dar cuenta a los 2 meses, pero uno está como en la ceguera y pasa y pasa el tiempo. Pero me parece importante para las mujeres, así lleves 30 años, si estás en un entorno donde hay violencia, donde no hay respeto, no tienes que quedarte".

(Azucena Uribe)