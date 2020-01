Ingrid Coronado calla rumores y revela los verdaderos motivos por los que salió de "Venga la Alegría"

La querida ex conductora de "Venga la Alegría", Ingrid Coronado dejó el programa matutino en el 2018 y aunque se especuló mucho sobre su entrada a la producción de Televisa, "Hoy" este miércoles compartió con sus seguidores las razones por las que se alejó de la TV.

De acuerdo a Milenio, Ingrid Coronado compartió un video en su cana de YouTube en el que reveló la razón de su salida de televisión.

"Me la he pasado increíble porque me levanto un poquito más tarde y saben que eso es mi coco. También, lo que quería era pasar un poco más tiempo con mis niños y vaya que me la he pachangueado" dijo en su video.

Ingrid Coronado también comentó que aunque planeó retirarse sólo por un tiempo, decidió no regresar: "el tiempo para ti se puede volver un poquito adictivo"; sin embargo aseguró que volverá renovada a su canal de YouTube.

"Debo decir que el tiempo para ti puede llegar a ser un poquito adictivo. (...) Me fui porque quería encontrar mi felicidad. Y no regresé porque la encontré", comentó.

La conductora Ingrid Coronado hasta el momento no indicó si desea regresar a la TV pero si aseguró que tiene cosas que compartir con sus seguidores y a través de las experiencias que tuvo "llegar a muchísimas personas" para ayudarlas.

Finalmente, Ingrid Coronado invitó a sus seguidores a decirle los temas de los que quieren hablar.

"Así que no volví a la tele, pero aquí estoy como la nueva Ingrid. Por eso quiero invitarlos en este recorrido que con tanto amor he preparado para ustedes. Te invito a que me digas de qué temas quieres que hablemos", finalizó.

(Azucena Uribe)