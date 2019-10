Ingrid Coronado comparte audaz foto en bikini y Andrea Legarreta así reaccionó

Desde su decisión de dejar el programa de "Venga la Alegría", Ingrid Coronado logró consolidarse en redes sociales, donde no pierde oportunidad para compartir sus aventuras, visitas a foros o una que otra foto en bikini.

De acuerdo a Infobae, Ingrid Coronado a tan solo nos meses de su salida del programa de TV Azteca reapareció en el programa "Hoy" de Televisa y de inmediato surgió el rumor de un posible regreso a la pantalla chica.

Cabe señalar que hasta ahora la presentadora Ingrid Coronado sigue alejada de los medios pero no por ello inactiva en sus redes sociales y para muestra, la reciente fotografía en bikini que publicó en Instagram y por la que recibió decenas de elogios, incluido el de Andrea Legarreta.

Recordemos que Ingrid Coronado suele publicar en su cuenta oficial de Instagram imágenes de su vida cotidiana, sus viajes y también reflexiones y mensajes positivos.

Así ocurrió con su más reciente publicación, en la que dejó ver su figura en bikini desde la playa y compartió un mensaje con sus seguidores:

"La mejor forma de navegar en la vida es soltando el control. Soltar el control es entender que la vida sabe más y que siempre nos lleva a lo que es mejor para nosotros. #méxico #amolasplayasdemexico #aceptacion #control #meamo #meacepto #soltar #feliz".

Andrea Legarreta fue una de las primeras en reaccionar a la publicación de Ingrid y le escribió: "Bella", mientras que otros seguidores de la presentadora destacaron lo bien que luce.

No es la primera ocasión que Ingrid Coronado llama la atención con alguna de sus publicaciones en Instagram. A finales de abril se dejó ver en un jacuzzi junto a 13 hombres pero ella misma explicó la divertida anécdota.

Desde noviembre de 2018 Ingrid salió de Venga la alegría y no descartó cambiar de televisora.





"No tengo más que palabras de agradecimiento, fue parte fundamental de mi carrera como conductora, pero hace seis meses que no tengo relación laboral con ellos (TV Azteca), así que estoy abierta a la posibilidad de trabajar para otra televisora, pero eso no quiere decir que no esté agradecida, y si fuera Azteca la que tiene un buen ofrecimiento y me gusta, me apasiona... lo haré."

