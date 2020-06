Ingrid Coronado confesó que "VLA" se creó para competir con Legarreta

Querida Ingrid, valoro MUCHO tus palabras!! Me siento halagada, honrada y agradecida! Tú has sembrado y cosechado cosas maravillosas! Lo que has logrado lo ganaste con tu propio estilo y talento, lo has ganado a pulso y mereces SIN DUDA todo lo bueno en todas la áreas de tu vida! Y coincido con quienes dicen que haces falta en la pantalla. Me gusta seguirte y leerte, pues siempre aportas algo positivo. Pero gente como tú falta en la T.V.Te abrazo virtualmente y con mucho cariño y admiración. Besos bonita!, (sic).