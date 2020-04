Ingrid Coronado habla de la depresión que está viviendo

También hizo una fuerte confesión en contra de su ex esposo Fernando del Solar (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La querida conductora Ingrid Coronado recientemente reveló en su cuenta oficial de Instagram que está pasando por una fuerte depresión, de inmediato sus seguidores de redes trataron de subir su ánimo con cientos de comentarios de cariño.

De acuerdo a Tribuna, Ingrid Cornado añadió dos fotografías donde se le ve feliz y disfrutando, pero escribió un desgarrador mensaje donde confesó todo lo que ha estado pasando durante los últimos días.

"¿Cómo van?, yo les confieso que he pasado por todas las emociones, esta foto fue tomada en uno de mis mejores días, pero los últimos días me estacioné en depresión", destacó Ingrid.

Tras compartir las instantáneas sus fans comenzaron a especular que su tristeza se debe a dejar de participar en el conocido programa "Venga la Alegría".

"Ya me siento cansada, ¡es un mes! Y tengo miedo, me desespera la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos falta", señaló la exconductora.

En uno de sus tantos comentarios, Ingrid Coronado hizo una fuerte revelación en contra de Fernando del Solar pues una usuaria le escribió, "Y eso eres tu que tienes suficientes ahorros, imagínate nosotros que vivimos con un salario de mie...".

Inmediatamente Ingrid Coronado respondió a este comentario:

"No te creas, me encargo sola de mis 3 peques y no ha sido nada fácil".

(Azucena Uribe)