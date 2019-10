Ingrid Coronado presume nuevo look y usuarios de redes aseguran que se ve de 25

Ingrid Coronado presume nuevo look y usu...

La ex conductora de "Venga la Alegría", Ingrid Coronado sigue estando muy vigente pues en su cuenta de Instagram suele compartir imágenes de su día a día fuera de los reflectores.

De acuerdo a La Verdad, Ingrid Coronado nuevamente sorprendió a sus fans en redes sociales pues les mostro nuevo cambio de imagen.

Ingrid Coronado compartió a través de sus historias de Instagram el proceso de su cambio de look, donde decidió despedirse de su cabello largo, y convertirse en una chica de cabello corto, look que dejó a Ingrid Coronado considerablemente más joven, a pesar de que es un look muy utilizado por señoras.

La fotografía que compartió en su Instagram alcanzó más de 6 mil likes, en menos de media hora de haberla compartido, además generó comentarios por parte de sus seguidores, quienes enseguida le dijeron lo bien que se ve.

Y es que Ingrid Coronado cuenta con un millón de seguidores en Instagram, quienes día a día se deleitan con sus fotos, pues a pesar de tener 45 años de edad, Ingrid coronado tiene el físico de una jovencita de 20.

