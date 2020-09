Ingrid Coronado regresó a "Venga la Alegría" para dar esta noticia

Cuando me invitaron a hacer radio de entrada sí fue como es algo nuevo y me parece una gran sorpresa porque a lo largo de estos dos años estuve fuera de los medios y me puse a estudiar, a tomar talleres, leí muchísimos libros y ahora estoy muy emocionada y enamorada (de la radio), 3 días y ya me siento arropada, contenta, muy agradecida con la vida, explicó la ex conductora de ´Venga la Alegría´.