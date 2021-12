¿Ingrid Coronado se lanza contra Charly López? Le manda mensaje bailando

Aunque es un mensaje que podría ser para todos las que la critican, usuarios aseguran que es para su ex esposo Charly López (FOTO ESPECIAL)

Hace unos días la conductora Ingrid Coronado anunció que tomaría acciones legales en contra de su ex esposo, Charly López debido a las recientes acusaciones que realizó durante una entrevista y donde aseguro que la ex Garibaldi le había sido infiel en varias ocasiones, y ahora publicó video con un mensaje que parece estar dirigido a su ex esposo: "Tu luz molestará a quienes viven en la oscuridad".

"YO LA APOYO", ESPOSO DE GALILEA ANTE "ROMANCE" CON NARCO ARTURO BELTRÁN LEYVA

Al estilo de un tren de TikTok, Ingrid Coronado mando un fuerte pero claro mensaje para todos aquellos que la critican.

Recordemos que en los últimos días el ex integrante de la agrupación musical Garibaldi, y la ahora conductora de "Todos a bailar", se han mantenido en medio de la polémica por sus declaraciones en contra del otro, pues mientras López acusó a Coronado de haberle sido infiel cuando estaban juntos, Ingrid decidió denunciar al padre de su hijo, Emiliano, y al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Por medio de un comunicado, Ingrid Coronado de 47 años informó que tomó acciones legales contra su ex esposo y el conductor de televisión después de la transmisión del programa "El minuto que cambió mi destino", mismo en el que se "realizaron una serie expresiones relativas a mi persona, a mi vida privada, reputación, vida familiar, dignidad e imagen propia".

INGRID CORONADO LANZA MENSAJE BAILANDO

Ingrid volvió a lanzar uno de los mensajes de empoderamiento y reflexión que acostumbra publicar desde hace varios meses, sin embargo, en esta ocasión llamaron la atención sus palabras por la situación en la que se encuentra actualmente, pues comentó: "Tu luz molestará a quienes viven en la oscuridad".

"Deslúmbralos. Enfócate en tu luz, en entregar lo mejor y deja que tus resultados hablen por sí solos. De esa forma, la oscuridad de otros nunca podrá alcanzarte. ¿Tú qué opinas? Déjame en comentarios un (emoji) si sabes que mereces brillar, si es así, entonces, eres de los míos", fue el mensaje con el que Coronado acompañó el video que compartió.

En el clip, que dura sólo unos segundos, la presentadora se luce bailando mientras deja ver que se considera una persona con luz, que no permitirá que quienes "viven en la oscuridad" la opaque, quizás haciendo referencia a la situación complicada que vive actualmente con su ex pareja.

Recibe críticas de sus seguidores

Charly López sostiene que todo el problema con Coronado derivó de una casa que está en pleito y que Ingrid parece querer quitarle, y para sorpresa de la conductora muchos de sus seguidores e internautas están el lado del ex Garibaldi, como lo dejaron ver con sus mensajes.

LYN MAY PRESUME SU RELACIÓN CON EL NARCO: "HE TENIDO MUCHOS CORTEJÁNDOME"

"Si eres luz, por qué actúas así, algún día fueron familia", "No coincido, llamas buena vibra y tus palabras y actos dicen lo contrario", "Una dama no se vale de esto para ofender pasivamente, esto refrenda mi teoría que eres culpable", fueron algunos de los mensajes que recibió la presentadora.

FOTO TOMADA DE TIKTOK

Y aunque no todo fueron críticas para Ingrid, pues muchos de sus fans le demostraron su apoyo con bellas palabras, es notable la polémica que ha causado la ex pareja.

Hasta el momento la publicación en el Instagram oficial de Ingrid Coronado ha logrado 13 mil "likes" y más de 500 comentarios.

(Azucena Uribe)