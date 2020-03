Ingrid Coronado sorprende en TV Azteca y habla de Fernando del Solar

El día de ayer el periodista Alex Kaffie aseguró en su columna de un diario del país que la querida conductora Ingrid Coronado estaba por estrenar un nuevo programa en la televisora de la competencia pero sorpresivamente se presentó en el programa "Ventaneando" y habló de Fernando del Solar.

De acuerdo a Infibae, después de que Alex Kaffie asegurara que Ingrid Coronado estrenaría un programa de concursos en Imagen Televisión decidió visitar los foros de TC Azteca.

Cabe recordar que Ingrid Coronado trabajó casi dos décadas en TV Azteca pero su regreso no fue como presentadora de alguna emisión, sino como invitada al programa "Ventaneando", en donde habló de su nuevo proyecto, "Invencible" y también de Fernando del Solar, el padre de dos de sus hijos.

Al inicio de la entrevista, Pati Chapoy le preguntó cómo ha sido su vida alejada de la televisión, pues en noviembre de 2018 se despidió del programa "Venga la alegría".

"Me quité mucho del pasado, voy a reinventarme voy, a ser otra persona. Hace mucho que no venía a Azteca, hace más de un año, como un año tres meses. Ha sido fuerte".

Ingrid explicó que después de 19 años en la empresa decidió hacer una pausa y aunque reconoció que fue un paraíso ya no tener que levantarse temprano también experimentó una sensación extraña al no tener nada qué hacer.

También detalló que al salir de la TV primero que pensó que tenía tiempo para viajar, y así lo hizo, "hasta que llegó un punto que dije ´y ahora qué voy a hacer´ y ahí es donde empezó la historia más maravillosa de mi vida, pero también una de las más duras porque fue el tomar la decisión. Esa parte ha sido súper complicada, después de dedicarme 25 años al entretenimiento, las ofertas que empecé a recibir tenían que ver con ese mundo", relató.

Ingrid reconoció que alejarse de la televisión le permitió escribir y es esa la actividad a la que hoy está más dedicada, así como al ayudar a las personas. También comenzó un canal de YouTube y un blog.

La entrevista iba avanzando y fue que habló de los problemas legales que enfrentó hace tiempo con Fernando del Solar y explicó que el proceso ha tardado más de lo que esperaba, pero ya están sanadas todas las heridas.

"Todo eso que sucedió es algo bueno para mí, todo ese enojo, ese dolor esa sensación de justicia que estuve teniendo me doy cuenta que me han convertido en la mujer que soy... entonces agradezco cada una en las cosas que en su momento no agradecía".

Reconoció que ha sido un trabajo difícil compartir lo que le pasó, sobre todo cuando recibía insultos a través de redes sociales.

Coronado también se dio tiempo de hablar del proyecto "Invencible", que presenta junto a otras famosas como Fabiola Campomanes, Luz Elena González y Verónica del Castillo, donde comparten con la gente momentos complicados que enfrentaron pero que al final las hicieron sentir invencibles.

(Azucena Uribe)