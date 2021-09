"Insultan mi carrera": Aleks Syntek se indigna con Telehit por este meme

Aleks Syntek se indignó con el canal de música Telehit, por un meme que compartieron en sus redes sociales para subirse a la tendencia del video viral de TikTok en donde el cantante reveló que él había compuesto la famosa canción de la campaña publicitaria de una marca de salsa cátsup que terminó por desatar una ola de memes en redes sociales.

A cierto segmento del público le pareció graciosa la forma en que el músico publicitó su propio trabajo, y por lo visto también al canal Telehit, quien se sumó a los memes del jingle "quítale lo aburrido, ponle lo divertido".

El 15 de septiembre, la cuenta oficial de Facebook de Telehit, compartió un meme donde aparecen figuras como Alejandro Fernández, Thalía, José José, Rubén Albarrán y Juan Gabriel; sin embargo, en la imagen "menosprecian" el valor musical de Aleks Syntek.

Gracias por todo lo que (tú no) le has dado a la música mexicana, se lee en el meme que la tarde de este 16 de septiembre enfureció a Syntek, quien contestó la publicación calificándola como una afrenta personal a su trayectoria.

"Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde", escribió el cantante, cuyo comentario lleva hasta el momento poco más de 7 mil "Me gusta".

La reacción de sus fans no se hizo esperar, y aunque algunas personas continuaron la burla hacia al cantante, también recibió halagos: "De toda esa lista Armando Manzanero y Aleks Syntek son los músicos más completos, cantantes pianistas, arreglistas, productores, verdaderos creadores -y no sólo intérpretes de la música de otros autores-, maestros de su oficio y compositores prolíficos", "Duele el amor y Sexo, pudor y lágrimas son muy buenas canciones de Aleks Syntek, que su forma de ser dé cringe es otra cosa", "Ese señor se quedó atrapado en los 90, su rechazo al reguetón lo volvió obsoleto en la actualidad", son algunos de los comentarios al post.

(Imelda Téllez)