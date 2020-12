Integrante de Bee Gees revela tema inédito con Michael Jackson

Barry Gibb, es el último integrante vivo de la legendaria agrupación Bee Gees, el cantante reveló que corrió de su casa a Michael Jackson.

En una entrevista para The Guardian, Barry Gibb habló también sobre la tensa relación que tuvo con sus tres hermanos, que desafortunadamente ya fallecieron, y cómo logró que la fama no lo llevara por el camino de la destrucción, además de un documental que se estrenará de los Bee Gees.

Desde 1974 Barry Gibb, vive en Miami, eso sucedió después de que la carrera de los Bee Gees se estancó y Eric Clapton sugirió que un cambio de escenario les vendría bien a todos.

Barry Gibb, contó que él y sus hermanos mellizos Maurice y Robin, trabajaron con Michael Jackson, aunque la colaboración de los Bee Gees y "El Rey del Pop" no ha sido revelada.

Barry Gibb, comentó que junto a Michael Jackson escribieron la canción "All in My Name", sin embargo, "El Rey del Pop" no se tomó tan en serio esta colaboración porque el cantante atravesaba por pleito legal y de alguna forma trataba de escapar de la realidad.

Nos sentamos en mi salón durante días, simplemente divirtiéndonos, sin escribir canciones. Se nos ocurrió una, "All in My Name", pero nunca lo tomamos en serio. Creo que Michael solo estaba tratando de escapar del entorno legal en el que estaba atrapado, estaba visitando a personas con las que sabía que podía identificarse, porque no sabía quiénes eran sus amigos.

Barry Gibb confesó que en una ocasión tuvo que correr de su casa a Michael Jackson porque el cantante agarró confianza y lo visitaba con frecuencia y le pidió de manera tajante que se fuera a su casa.

Pero luego empezó a pasar el rato en la casa todo el tiempo y yo tenía que levantarme por la mañana; soy 12 años mayor que él, tenía que llevar a mis hijos a la escuela. En algún momento, dije: ´Michael, dónde sea que vayas, te tienes que ir´. Así fue como le pedí cortésmente a Michael Jackson que se fuera de mi casa.

No todo fueron éxitos en la carrera de los Bee Gees, los hermanos Gibb tuvieron que lidiar con las adicciones.

Maurice Gibb tuvo serios problemas con el whisky y la Coca-Cola, el cantante ingresó a rehabilitación a principios de los años 90.

Robin Gibb fue adicto a las anfetaminas; el hermano menor, Andy Gibb fue adicto a la cocaína y murió a los 30 años.

Barry Gibb aseguró que su esposa nunca le permitió que las adicciones se apoderaran de él y siguiera el mismo camino que sus hermanos.

Podría traer drogas a la casa pero terminarían por el inodoro. Ella nunca me permitió ir en esa dirección. Mis hermanos tuvieron que lidiar con sus demonios, pero yo estaba casado con una dama que no iba a permitirlo.

LA TENSA RELACIÓN DE LOS HERMANOS GIBB

Barry Gibb contó la difícil relación que llevó con sus fallecidos hermanos Robin Gibb murió de cáncer 2012. Robin nunca le dijo a Barry que estaba enfermo.

Barry y Maurice Gibb no se hablaban, el cantante murió repentinamente durante una operación en 2003.

Barry intentó ayudar a su hermano Andy con su problema de adicciones, días después murió.

El 12 de diciembre se estrenará el documental de los Bee Gees "How Can You Mend a Broken Heart".

"How Can You Mend a Broken Heart" está repleto de grandes nombres que rinden homenaje al talento de los Gibb: Chris Martin, Noel Gallagher, Mark Ronson y Justin Timberlake, entre otros participan en el documental.

A pesar de la dolorosa muerte de sus hermanos, Barry Gibb aprendió a salir adelante.

He tenido que lidiar con la pérdida, no solo con mis hermanos, sino con mi madre y padre. Pero lo que he aprendido de todo esto es que las cosas simplemente siguen adelante y tú sigues adelante.

El 8 de enero de 2021 se lanzará el álbum "Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1", donde vuelve a interpretar el catálogo de los Bee Gees en compañía de una amplia gama de estrellas country. Grabado en Nashille, el disco cuenta con las voces de Dolly Parton, Keith Urban, Sheryl Crow, Miranda Lambert, Brandi Carlile, Olivia Newton-John y Little Big Town, entre otros invitados.

Además de las nuevas versiones de los éxitos favoritos de Bee Gees como "Jive Talkin" y "How Deep is Your Love", el nuevo trabajo incluye "Words of a Fool", una colaboración con Jason Isbell que, según Variety, la pista fue escrita originalmente hace décadas por Gibb.

Con información de Infobae

(Ann Ventura)