Integrante de Bon Jovi anunció en redes que dio positivo a coronavirus

Hoy recibí mis resultados y obtuve un resultado positivo para el virus corona. He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no tengas miedo! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable, escribió Bryan.