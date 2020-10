Irina Baeva cumple el sueño de todas, conoce a Carrie Bradshaw

Sex and the City fue una serie estadounidense de televisión por cable basada en el libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell (FOTO ESPECIAL)

La actriz Irina Baeva sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelarles que hace unos días pudo cumplir uno de sus sueños, conocer a la protagonista de "Sex and the City", Carrie Bradshaw, la actriz Sarah Jessica Parker.

De acuerdo a Grupo Formula, Irina Baeva compartió una serie de fotos junto a la actriz Sarah Jessica Parker en una de sus boutiques de Nueva York.

Irina Baeva detalló que una persona allegada a la actriz de "Sex and the City" la contactó para que pudiera conocer a Sarah en una de sus boutiques de la Gran Manzana.

"Una persona allegada a Sarah Jessica Parker me invitó a conocerla a una de sus boutiques en New York, terminé yendo incrédula, pero no sólo terminé conociéndola sino que se portó increíble conmigo, pude platicar con ella, practicar mi inglés con ella, hacer shopping de zapatos con ella. No lo puedo creer, es una demostración más del universo. Tuvo un detalle conmigo que luego les compartiré", contó.

Irina no sólo quiso compartir la hermosa noticia con sus fans, sino que los alentó a no darse por vencidos nunca y a luchar por sus sueños.

"Nuestra mente es muy poderosa y todo lo que pueden soñar e imaginar se hace realidad porque el universo siempre conspira a favor de los soñadores y eso que estás buscando también te está buscando".

