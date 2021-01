Una revista publicó que Irina Baeva está furiosa con Gabriel Soto, la actriz no descansará hasta saber toda la verdad y descubrir para quién fue el comprometedor video (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Aseguran que Irina Baeva quiere saber a quién le mandó Gabriel Soto su video íntimo, la famosas actriz está furiosa con su novio.



Hace un par de días, se filtró un video íntimo de Gabriel Soto, su novia Irina Baeva expresó públicamente su apoyo incondicional, pero la actriz no descansará hasta saber para quién iba dirigido aquel comprometedor video.



A través de sus redes sociales la pareja se ha mostrado muy enamorada, Irina Baeva y Gabriel Soto pasaron juntos las fiestas decembrinas, pero un amigo de la pareja reveló que Irina no se quedará en paz hasta que descubra a qué mujer le mandó el video Gabriel.

Una revista de espectáculos asegura que Gabriel Soto supo de la filtración de su video una hora antes de que se hiciera tendencia, sin embargo, a quien le contó todo primero fue a su ex esposa Geraldine Bazán, quien lo apoyó en todo momento.



La segunda en saber sobre la filtración del video fue Irina Baeva, quien creyó la versión que el actor le dio pues aseguró que dicho video era cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán, sin embargo, luego de que en redes sociales y diversos medios de comunicación analizaron a detalle el material en el que aseguraron que las imágenes eran recientes, Irina se molesto.



Al parecer Irina Baeva descubrió que el video de Gabriel Soto fue grabado mientras ella se encontraba estudiando inglés en Estados Unidos.

La actriz enfrentó a Gabriel Soto asegurando que sabía a quién le había mandado el video, esto no era verdad pues solo lo hizo para presionarlo, sin embargo, aunque ahora aparentemente están muy felices, la fuente cercana asegura que Irina no descansará hasta saber toda la verdad y no quiere dar motivos para que sus haters la ataquen.



Con información de El Heraldo



(Ann Ventura)