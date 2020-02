Irina Baeva recibe críticas de otras mujeres tras anunciar que dará una conferencia por el Día de la Mujer

Usuarias de redes manifestaron su descontento por la participación de Irina Baeva, afirmando que la actriz no está en posición de dar pláticas a favor de las mujeres (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, la asociación What a Woman Mx, invitó a la actriz Irina Baeva a impartir la conferencia "Arriba Eva", una plática que tocará el tema de los prejuicios de género.

De acuerdo con Noreste, Irina Baeva compartió la invitación a través de su cuenta de Instagram, red social donde recibió el apoyo de sus compañeros; sin embargo, en el perfil de What a Woman Mx comenzaron a lloverle cientos de críticas.

El anunció causó indignación entre algunas usuarias, las cuales comenzaron a escribir comentarios negativos para la actriz de origen ruso, incluso hubo quien hasta la tachó de "roba maridos".





Manifestaron que Irina Baeva no estaba en posición de dar pláticas a favor de las mujeres. Ante la polémica desatada el anunció de su conferencia ya no aparece de la página de What a Woman Mx.

La amante quiere dar classes de motivacion. ?? — Sandy Love ???? (@sandylove777) February 26, 2020

Jjajaja esto tiene que ser una broma verdad?? — Altair (@altair68211969) February 26, 2020

(Ann Ventura)