Irina Baeva y Gabriel Soto ratifican demanda en contra de Laura Bozzo

De nueva cuenta Irina Baeva y Gabriel Soto dan de qué hablar, pero no por su polémica relación, la pareja ha demandado a Laura Bozzo.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Irina Baeva y Gabriel Soto, demandaron a Laura Bozzo por difamación.

La pareja acudió a ratificar la demanda que interpusieron en contra de Laura Bozzo, así lo dio a conocer el programa de espectáculos "El Gordo y La Flaca"

Irina Baeva y Gabriel Soto están en contra de los señalamientos y expresiones que ha usado Laura Bozzo en su contra.

ESTE ES EL NUEVO CONDUCTOR QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA "HOY"

El abogado de Irina Baeva y Gabriel Soto comentó que Laura Bozzo también se dirigió públicamente hacia Gabriel Soto diciéndole que es el primer nominado para "El desgraciado de 2019".

El abogado de la pareja señaló que Laura Bozzo tampoco tendría por qué hablar de las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán porque son menores de edad y tienen derecho a una vida libre de violencia.

Estas niñas tienen derecho a una vida libre de violencia. Desgraciadamente, la señora Laura Bozzo ha hecho de su vida un estilo particular, se dirige al público ignorante que ha explotado, y ha vivido de esta manera, confunde la libertad de expresión con el abuso y ha explotado la ignorancia de la gente.

SCORPIONS: REGALARÁ TROZOS DEL MURO DE BERLÍN POR 30 ANIVERSARIO

En el mes de marzo de este año, Irina Baeva y Gabriel Soto interpusieron una denuncia penal en contra de la conductora peruana, ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Irina Baeva y Gabriel Soto, buscan que la justicia les otorgue una orden para que Laura Bozzo no se exprese mal de ellos, no se les acerque y no los vuelva a molestar.

Se informó que al igual Irina Baeva, con fundamento en el artículo 62 y 66 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pide medidas precautorias pertinentes.

El abogado aclaró que ni Irina ni Gabriel quieren una disculpa pública de Bozzo, eso no arreglaría el daño que le ha hecho a la pareja y piden que se investiguen los delitos que cometió la conductora.

No, mis clientes no están pidiendo una disculpa pública, porque con eso no se resarce el daño. Gabriel está pidiendo que se aplique la ley y que se investiguen los delitos que cometió la señora.

GOOGLE DEDICA DOODLE AL TRADUCTOR MEXICANO LIBRADO SILVA GALEANA

El abogado reveló que los señalamientos de Laura Bozzo le han provocado a Irina Baeva, daños psicoemocionales.

A Irina le ha generado un daño psicoemocional por las amenazas, por las expresiones que ha hecho esta señora. Pero esas pruebas en materia de pruebas periciales en psicología tendrán que desahogarse. Irina tiene temor, tiene miedo, porque los antecedentes de Laura Bozzo son de una persona muy agresiva, violenta; conocemos recientemente el problema que tuvo con Alfredo Adame.

(Ann Ventura)