Irina Baeva y Gabriel Soto se casarán; revelan la fecha de su boda

Yo soy de pensar que, si ya eliges ese vestido, "el vestido", yo creo que hay que disfrutarlo, definitivamente puede haber una segunda opción por si el vestido está muy grande, entonces estar cómoda al momento de bailar, pero para mí yo creo que ese sería mi límite, no creo que me iría por 5, 6 u 8 vestidos porque siento que si no te la pasas cambiándote toda la boda cuando lo que quiero es disfrutar con mi pareja y con mi familia y mis amigos y pasarla bien.