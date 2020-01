Irina Baeva Y Gabriel Soto se pelearon, ella ya no soporta las excesivas llamadas de Geraldin Bazán

Tal parece que el tría conformado por Irina Baeva, Gabriel Soto y Geraldine Bazán no dejan de dar de qué hablar, por ahora se ha exhibido un gran pleito (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Todo parece indicar que Geraldine Bazán se está vengando de Irina Baeva de esta manera, incluso provoca tremendo pleito entre la rusa y Gabriel Soto.

De acuerdo a la revista de espectáculos TV Notas, aseguraron que Irina Baeva y Gabriel Soto están atravesando por una fuerte crisis de pareja, debido a que Geraldine Bazán no deja de llamarle a su ex esposo con cualquier pretexto.

En el texto que compartió TV Notas señalaron que según una fuente cercana a la pareja, Gabriel Soto está entre "la espada y la pared" luego de que Irina Baeva lo hizo decidir entre seguir contestándole las llamadas y mensajes a Geraldine Bazán o estar con ella.

Como era de esperarse, Gabriel Soto le dijo que necesitaba estar en contacto con su ex pareja por el bien de sus hijas, cosa que a Irina no le hizo mucha gracia y hasta dejó de seguirlo en Instagram.

¿CÓMO ESTUVO LA PELEA ENTRE IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO?

Te presentamos la conversación expuesta por la revista TvNotas en la que se asegura que la pareja vivie una crisis por culpa de Geraldine Bazán:

"Irina está cansada porque estén o no las niñas con él, Geraldine no deja de llamarle a Gabriel con cualquier pretexto", nos dijo una amiga de la pareja.

Aunque la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva se había mantenido sólida pese a verse envuelta en la polémica desde su inicio, una supuesta "amiga" de la pareja detalló la crisis por la que están pasando.

"Gabriel e Irina están muy enamorados, pero la verdad es que por más amor que hay, los problemas les llueven y ahora están atravesando una crisis".

La supuesta "amiga" de la ex pareja aseguro que los problemas entre Soto e Baeva siempre han sido por Geraldine: "Mejor dicho, ¡qué no ha hecho! Mira, Geri estaba dolida con él por haberla engañado con Irina, por eso Geraldine aprovechaba cualquier oportunidad para despotricar contra Irina, cada vez que la entrevistaban o en sus redes".

La fuente también aseguró que Irina ya había dejado de engancharse con Geraldine, pero las llamadas han ido aumentando, tanto que para ella ya es insoportable.

"Pues sí; pese a los constantes ataques, Irina había tratado de ser comprensiva porque sabía que estaba con un hombre divorciado y con hijas... pero en los últimos meses, Geraldine supo cómo atacar a Irina y de plano la hizo explotar".

Y en cuanto a lo que la hizo estalla detallaron que lo primero fue que Geraldine recurriera a la brujería para hacerle daño y que a partir de que Irina se enteró de eso, cambió mucho su actitud con Gabriel porque estaba furiosa.

"Pero como te digo, entre ellos hay amor y lograron encontrar la forma de superarlo. Sin embargo, Geri halló la manera de afectarlos".

-Pero Gabriel ha dicho que ellas se llevan bien con Irina...

"Y así es; de hecho, eso encabr$%& a Geraldine. Pero ella es lista y como sabía que no podía impedir que sus hijas conviviera con la novia de su ex, cambió su táctica y por fin logró lo que siempre ha querido: hacer que Gabriel e Irina tengan problemas. Y es que Baeva está cansada de que Geri le llame a Soto con cualquier pretexto, estén o no las niñas con él".

Y con el pretexto de que las niñas estaban con Gabriel, grabando escenas para la telenovela, Geraldine le llamaba a su ex esposo para todo, casi casi hasta para saber si estaban bien abrigadas, y eso no le pareció a Irina, pues creía que sólo lo hacía para molestar.

Asimismo contó que Gabriel Soto le decía a Irina que tenía que tomarle las llamadas o leer sus mensajes a Geraldine, que no podía evadirla porque era la madre de sus hijas.

Pero al parecer Irina Baeva no lo tomó tan bien y por eso estalló.

"En una de las últimas locaciones de la telenovela, Geraldine no dejaba de llamarle y mandarle mensajes a Gabriel, e Irina ya no aguantó más ¡y explotó!; le gritó a Gabriel: ´¡Qué tanto quiere esa señora, si las niñas están bien!´"

A lo que Gabriel Soto le respondió que era sobre asuntos de la escuela, que no se preocupara, que no tiene el mínimo interés en Geraldine, pero que tenía que hablar con ella por sus pequeñas.

Pero esta respuesta no la tranquilizó y le sostuvo a Gabriel Soto que ella busca la forma de separarlos y que ya estaba harta de que se metiera tanto en sus vidas".

A lo que Gabriel le contesto: "La verdad, se desesperó; le dijo algo que le dolió mucho a Irina: que no quería pelear con ella por tonterías, que seguiría hablado con Geraldine por sus hijas, que desde un principio ella sabía eso y que él jamás dejaría de ver a sus niñas, ni por ella ni por nadie más, así que tendría que aguantarse".

Pero Irina se puso en plan diva y le dijo que la viera bien, que era joven y guapa y que no tenía la necesidad de aguantar esa situación, que ella podría andar con el hombre que quisiera: "Gabriel, elige: ¡ella o yo!, porque ya he llegado a mi límite ".

Gabriel se molestó mucho y le dijo que madurara, que parecía niña caprichosa. Ahí donde ves a Gabriel todo amoroso y relajado, también tiene su lado explosivo, y hasta le dijo a Irina que si no podía con esta situación, que pensara si quería estar con él.

(Azucena Uribe)