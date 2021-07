¡Irreconocible! Filtran foto de Galilea Montijo sin una gota de maquillaje

Galilea Montijo es una de las conductoras más consentidas de la TV y no se ha salvado de las criticas (FOTO TOMADA DE YAHOO)

La querida conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo es considerada una de las mujeres más guapas del espectáculo nacional, y en sus redes sociales suele recibir el apoyo y admiración de sus fans, mismo que quedaron sorprendidos al verla al natural sin una gota de maquillaje.

Cabe señalar que Galilea Montijo suele compartir fotos presumiendo sus mejores looks y modelando 'outfits', peinados y maquillajes que están en tendencia y que resaltan su belleza natural.

Hace algunas horas se difundió una instantánea de Galilea en las redes sociales en la que aparece luciendo totalmente al natural y como pocas veces: Sin filtros y sin maquillaje.

Resulta que el instructor fitness de Montijo compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde muestra que la tapatía cumplió con su rutina de ejercicios, pero también exhibe cómo luce verdaderamente sin nada de arreglos y retoques.

La imagen muestra que Galilea Montijo no tiene la piel perfecta y se le alcanzan a apreciar varias manchitas y brotes de acné, también la ojera se ve marcada.

GALILEA SE DEFIENDE DE CRITICAS

La famosa recientemente fue víctima de ataques, luego de que compartiera algunas fotos durante sus vacaciones en familia a las playas del norte del país en las cuales utilizó diferentes trajes de baño que acentúan su figura, sin embargo, a su regreso a la Ciudad de México fue señalada por diferentes usuarios en redes sociales quienes incluso llegaron a asegurar que está embarazada pues se le podía notar un abultado vientre.

Durante una de las emisiones del matutino “Hoy”, la conductora fue cuestionada sobre estas opiniones, algo que tomó con humor y dijo que no le preocupaba haber subido de peso durante sus vacaciones y que solo era “Panza normal”, lo que se le notaba.

“A mí no me metas, mi panza es normal… No sean haters, de verdad cuando uno se va de vacaciones uno tiene derecho a engordar. Todo mundo diciendo que sí estoy embarazada” señaló.

Montijo también señaló que no se encuentra embarazada y compartió en sus redes sociales una fotografía en donde luce un sofisticado conjunto de dos piezas (top y falda), en color amarillo con el cual deja al descubierto su marcado abdomen que poco a poco va recuperando al volver a la rutina.

La publicación al momento ya cuenta con más de cuarenta mil “me gusta” y cientos de comentarios en los cuales sus seguidores le hacen saber lo bien que luce e incluso le señalaron que no haga caso a los comentarios negativos, pues ella siempre ha sido hermosa.

“Qué mujer tan hermosa”, “Gali demostrando que tiene una gran figura”, “Pareces una hermosa barbie”, “Bella dama”, “Gali callando los rumores de embarazo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la famosa.

