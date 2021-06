Itatí Cantoral contó cómo fue la fuerte pelea que tuvo con Angélica Rivera

Recientemente Itatí Cantoral sorprendió con las revelaciones que realizó durante la entrevista que tuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, recordemos que la actriz quien no solo le destapó íntimos detalles de su relación con Eduardo Santamarina y cómo se lleva con Mayrín Villanueva; también recordó sus inicios en las telenovelas y confesó la fuerte pelea que protagonizo con Angélica Rivera.

Debemos recordar que durante muchos años circulo un rumor donde se aseguraba que Itatí Cantoral se había peleado con "La Gaviota", por primera vez Itatí Cantoral lo acepto públicamente y narró como fue un altercado con la ex esposa de Enrique Peña Nieto, asegurando que ambas se dijeron de todo.

"Fíjate que tuvimos un roce porque una vez me bajó del camper y la maquillista nada más la arreglo a ella. Hija de tu Pink Floyd, dije ´ahorita vas a conocer a la Cantoral´. Le dije de todo, nos peleamos horrible como si fuera la telenovela", señaló entre risas.

Itatí Cantoral detalló que Angélica Rivera no se quedó callada y que le contestó de la misma manera, aunque entre risas afirmó que no llegaron a más, aunque le hubiera encantado. "Ella me dijo ´a mí no me digas, no te van a maquillar y no me estés diciendo´. Desgraciadamente no (de mentadas) pero me hubiera encantado", señaló.

Pese al incidente que protagonizaron, la actriz de 46 años aceptó que ambas dieron rápidamente vuelta a la página y dejaron atrás esas diferencias que tuvieron en aquel proyecto.

"Cuando terminamos la telenovela, como al otro día nos súper alivianamos, pasó el tiempo y como cuatro años después me la volví a encontrar, fue muy amable y sí se veía que ya era un evento que había pasado", expresó.

Asimismo, Itatí Cantoral volvió a bromear sobre Angélica Rivera y precisó que cuando fue primera dama en el sexenio de Enrique Peña Nieto pensó que la sacarían del país.

"Sí claro (la vi casada ya con Enrique Peña Nieto), dije ´me van a sacar del país, que nunca me maquille tu maquillista, te lo juro que yo le dije a ella, de hecho, fui yo la que le dije para qué me andas maquillando´", destacó entre risas.

(Azucena Uribe)