Itatí Cantoral reveló que también le fue infiel a Eduardo Santamarina ¿Venganza?

A casi 20 años de divorciarse de Eduardo Santamarina por engañarla con Susana González, ahora la actriz Itatí Cantoral revela que ella también le fue infiel. ¿Venganza?

La actriz estuvo casada por el famoso de 1999 a 2004, y terminó con él tras darse a conocer su aventura, resultando en una separación mediática y que dio mucho de qué hablar en aquel entonces.

Pero ahora, en una entrevista con Yordi Rosado, la intérprete de "Soraya Montenegro" reveló que ella tampoco fue tan leal en su matrimonio.

Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llamaba Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada, confesó Itatí.

La famosa dice que a la fecha desconoce quién engañó primero a quién, pues las cosas ya estaban mal entre ella y el actor y la infidelidad fue inevitable.

Ya no había nada de nada. (La carrera) nos separó, yo tenía otra visión de mi carrera y él no, eso nos ayudó a romper la relación. Yo en el inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró adiós, se terminó todo, detalló.

NO FUE LA CULPA DE SUSANA GONZÁLEZ

Itatí confesó que en su momento sí culpó a Susana González, pero que actualmente entiende que ella no fue la causa de la ruptura de su matrimonio.

Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también, pero Eduardo se casó muy enamorado y cuando tuvo sus hijos era el más contento. Así sucedieron las cosas, sería injusto que yo dijera que fue por Susana González, comentó.

Incluso recordó una ocasión en que se encontró con la actriz en un gimnasio donde charlaron de la infidelidad, y hasta le pidió perdón.

Pasaron cuatro años, ellos justamente acababan de terminar y voy al gimnasio, volteo y está al lado. Me ve y se echa a correr, yo creo que dijo ´me va a golpear´. Voy al baño, ahí estaba, me ve y le digo ´no, no te vayas', relató.

"Fue una plática de dos mujeres que se abrieron y le dije ´te perdono si te tenía que perdonar algo, no sabemos cómo me ayudaste con todo lo que me contaste, no tengo ningún problema contigo´. Yo le pedí disculpas porque pensé que era la mala del cuento, todos somos víctimas y villanos", señaló.

(Imelda Téllez)