Itatí Cantoral sale en defensa de su sobrina por el caso de fraude millonario

La actriz Itatí Cantoral rompió el silencio y habló de la polémica que atraviesa su sobrina Alejandra Itatí Cantoral Ramos, quien fue señalada de haber cometido un fraude millonario durante la compraventa de cubrebocas.

¿QUÉ LE PASÓ? EXTRAÑO COMPORTAMIENTO DE MIGUEL BOSÉ PREOCUPA A SUS FANS

Pese a esta situación, actriz Itatí Cantoral reapareció este fin de semana muy feliz y contenta celebrando con su familia y amigos, entre ellos Gloria Trevi, la primera comunión de su hija María Itatí.

Ante las cámaras y las preguntas de la prensa por la difícil situación legal, Itatí Cantoral no dudo en responder a esta polémica que se vio envuelta.

"Ahí está mi sobrina, ahí está mi hermano, y lo están arreglando en el juzgado", indicó.

Minimiza proceso legal

Cabe señalar que Itatí Cantoral minimizó el proceso legal que enfrentan sus familiares: "es muy claro, es un problema como lo pudieron haber tenido cualquiera, un malentendido y hay que tener abogados y listo".

NIEGAN MUERTE DE SAMMY; AÚN ESTÁ DELICADO: "SÓLO QUIEREN LLAMAR LA ATENCIÓN"

Por último, la protagonista de telenovelas subrayó que el tema no es tan delicado como parece y ellos se encuentran bien. "La familia está perfecta, el problema no es tan grave, no estaríamos celebrando".

(Azucena Uribe)