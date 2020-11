Itatí Cantoral se burla de sus haters, canta "La Guadalupana" en vivo

La noche de ayer se llevó a cabo el tercer capítulo de ¿Quién es la máscara? de Televisa en donde estuvo como invitada la actriz Itatí Cantoral y que sorprendió al cantar "La Guadalupana".

De acuerdo a El Heraldo, Itatí Cantoral estuvo como investigadora junto a Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita para que pudieran dar con la identidad de los participantes.

Sin embargo, durante la participación de "Cerbero" quien fue uno de los eliminados de la noche, Itatí Cantoral recordó uno de los episodios que se convirtió en viral en su vida y fue nada más y nada menos que la vez que la actriz acudió a la Basílica de Guadalupe a cantar a la Virgen Morena.

¿Cómo fue?

Todo comenzó cuando Omar Chaparro cuestionó a Itatí Cantoral si en alguna ocasión la producción de ¿Quién es la máscara? La habían invitado a participar en dicho proyecto, ante esto, la actriz aseguró que no la invitaron porque de ser así hubiera ganado.

Ante la respuesta de Itatí, Omar Chaparro dijo que no hubiera ganado el concurso, pues los investigadores la hubieran descubierto si es que cantaba el tema de "La Guadalupana", ante el comentario del conductor de ¿Quién es la máscara?, los investigadores y Cantoral comenzaron a reír al recordar aquel momento en la Basílica de Guadalupe.

ARATH DE LA TORRE Y EL ESCORPIÓN DORADO, LOS ELIMINADOS DETRÁS DE XOLO Y CERBERO

En la primera ronda del concurso las enigmáticas creaturas que participaron fueron Xolo, Oso Polar y Unicornio. Unicornio, quien presentó el tema Rolling in the Deep de Adele fue salvado por el panel de afamados investigadores. Xolo y Oso Polar se enfrentaron en duelo del que sólo uno de los dos, el elegido por el público de Televisa San Ángel, podía salir victorioso.

El 66% del público se decidió por Oso Polar. Xolo fue descalificado y reveló su verdadera identidad.

Al quitarse la máscara todos quedaron asombrados al ver al actor Arath de la Torre.

En el segundo concurso las criaturas misteriosas que participaron fueron Disco Ball, Cervero y Jalapeño. Disco Ball presentó la canción Blinding Lights de The Weekend y cautivó la atención de los investigadores que lo salvaron de la descalificación. Jalapeño y Cervero debieron apelar a los votos del público para pasar a la siguiente ronda. El público votó por segunda ocasión y decidieron, por un 61% de votos que Cerbero fuera descalificado.

Finalmente, la máscara fue retirada y la verdadera identidad salió a la luz... Se trató de El Escorpión Dorado, cuyo nombre real es Alex Montiel, un famoso actor de doblaje, comediante y youtubero. Sus canales de YouTube, tienen más de 12 millones de seguidores. Antes de retirarse cantó Fox (What Does the Fox Says) de Ylvis.

(Azucena Uribe)