Ivonne Montero revela que fue agredida en más de una ocasión por Humberto Zurita

Ivonne Montero reveló que fue agredida en más de una ocasión por Humberto Zurita, la actriz confesó cómo han sido estos maltratos y la forma en la que ha lidiado con las agresiones no solo del actor, sino de algunos de sus seguidores e incluso de una ex pareja.

En una entrevista con el programa "Sale El Sol", Montero habló de la agresión que sufrió de parte de su compañero Humberto Zurita en la grabación de la telenovela "Secretos Del Alma".

Yo estaba trabajando, estaba haciendo lo mío y hubo un momento que sí hubo una agresión física bastante fuerte en una escena y yo ya venía cargando con sus faltas de respeto continuas de empujarme, relató.

Ivonne detalló en qué momento ocurrían las agresiones y que hasta el momento desconoce las razones por las que su compañero la violentaba. "De repente teníamos una escena de beso, me besaba como nadie y de repente me empujaba, me quitaba. Entonces yo no entendí la razón, siempre me portaba igual, muy respetuosa con mis compañeros".

La actriz decidió ponerle fin a estos maltratos, por lo que se generó una gran discusión. "Hubo un momento en que yo dije: `si hoy sucede, por mínimo que sea no voy a aguantar y ocurrió justo ese día; abrí la boca y fue un encontronazo muy fuerte".

Montero también recordó que tuvo una relación amorosa con una persona que la agredía, por lo que inmediatamente terminó la relación. "Tuve una pareja que me violentaba y eso lo paré en seco, lo hablé una vez, volvió a pasar, lo volví a hablar y a la tercera vez, adiós. Llegó un momento en que perdí el control, me desconocí a mí misma hasta donde este sujeto me había llevado a explotar y dije que no quería esto en mi vida, en mi casa".

Por otra parte, el pasado 15 de agosto Ivonne Montero compartió cómo vivió los momentos más complejos durante su contagio por coronavirus, explicó que en marzo tuvo una etapa complicada.

Reveló que además de los malestares físicos que acompañan a la covid-19, su estado emocional hizo que por su mente pasara incluso un posible deceso, pero confesó para el vespertino de Azteca que se mantuvo positiva mediante algunas estrategias además de pensar en Antonella, su hija:

"Me afectó anímicamente porque también en la parte emocional afecta muchísimo, el temor, al incertidumbre, sí llegaron a pasar por mi mente mil cosas, pero dentro de eso yo tenía mi pensamiento positivo haciendo mucha meditación, haciendo esta cuestión de la repetición de códigos sagrados que se estilan muchísimo y con el deseo profundo de volver a ver a mi hija"

Ante esto, decidió tomar dióxido de cloro y aseguró que esto la ayudó. Debido a que la información científica no recomienda en absoluto el uso de esta sustancia, Ivonne admitió que no se considera capacitada para recomendar su uso en otras personas. Cuando fue cuestionada sobre lo que es capaz de realizar por su hija, respondió lo siguiente en Ventaneando:

"Pues mira lo que haya que hacer siempre y cuando sea responsablemente y yo por poder abrazar a mi hija por dios que si me dicen ´te tienes que comer la caca del puerco o de la vaca´, me la como".

Fue en el mes de marzo que la actriz publicó un video en el que contó que se econtraba aislada en su domicilio con algunos síntomas.

"Les cuento que lamentablemente el coronavirus me alcanzó. Me encuentro en casa, infectada. Llevo ya una semana, aproximadamente, con síntomas de dolor de cuerpo fuerte. El primer día me dio dolor de cabeza, ya nunca más me volvió a dar. Los globos oculares me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita", explicó Ivonne Montero.

