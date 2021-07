J Balvin enciende las redes con canción junto a Metallica: "¡Bazofia!"

Los cantantes de reguetón y el género urbano se abren paso en la industria musical, artistas de otros géneros están sumando el toque latino de Maluma, Myke Towers, Bad Bunny, Daddy Yankee, Becky G y más a su música y han surgido exitosas canciones, pero en esta ocasión parece que la fórmula no le funcionó a J Balvin quien acaba de estrenar el tema "Where ever I May Roam", su colaboración con Metallica, la cual no fue bien aceptada por el público pues la tacharon como "Bazofia".

Metallica regresó a la escena musical con su álbum "The Metallica Blacklist", una producción discográfica que reúne a 53 artistas de talla internacional, pero de otros géneros musicales. Aunque en un principio el anuncio generó la emoción de los fans, las colaboraciones no han convencido del todo al público y despertó las críticas entre los seguidores de la banda de rock.

Este miércoles la canción y video oficial de "Where ever i May Roam" de J Balvin junto a Metallica salió a la luz y dividió opiniones en redes sociales, los fanáticos del rock criticaron la interpretación del cantante colombiano por agregar una rimas de trap en español, así como mezclar su melodía con algunos fragmentos con la voz de James Hetfield, vocalista de Metallica.

La fusión del reguetón con el rock de Metallica no gustó a los seguidores de la agrupación e, incluso, despertó la furia de unos cuantos internautas que reaccionaron con memes al resultado final de la colaboración. Contrario a lo que sucedió con el estreno del cover de "The Unforgiven", que estuvo a cargo del dúo mexicano Ha*Ash.

"Where ever I May Roam" de J Balvin desató un huracán de memes en redes sociales, donde internautas atacaron al cantante de "Colores" por su colaboración con Metallica, tachándola como un total fracaso.

Acabo de escuchar el cover de "Wherever I May Roam" de J Balvin. pic.twitter.com/eD54yjsH0j — PeliColombianas (@Pelicolombianas) July 21, 2021

J Balvin y Metallica.... Esta canción es la descripción literal de cuando dos amigos hacen sus partes del trabajo y luego las juntan pic.twitter.com/bxxuvK0nt7 — Eugenia de la Rosa (@EudelaRosaM) July 21, 2021

Ya escuché lo de Metallica con J Balvin, absolutamente abominable. pic.twitter.com/0Uh8DdDOFA — Cristian David Romero ® (@ICristianRomero) July 21, 2021

¿J Balvin y Metallica?



Los metaleros que siempre criticaron el reggaeton: pic.twitter.com/hZQeyHSl4A — Maik ?????????? (@ItsMaikel) July 21, 2021

Los rockeros cuando vean que Metallica hizo una canción con J Balvin pic.twitter.com/BXTkjXS6h2 — Paolo Tanasi (@PaoloTanasi) July 21, 2021

Alguien: escucha la colaboración de J Balvin con Metallica, es buenísima.



Yo: pic.twitter.com/HX1OgIE6c7 — Angel Draven (@angelsc3_c) July 21, 2021

Suponía que el cover de J Balvin a Wherever I May Roam sería una mierda, pero realmente superó mis expectativas.



Es la cloaca entera.



Así no, Metallica. Deberías aprender a mantener vigencia y dignidad como los Maiden. pic.twitter.com/JmZekg16xp — Jax Daniel (@WhiskyLeaksMX) July 21, 2021

"The Metallica Black List" llegará a las plataformas digitales de streaming el próximo 10 de septiembre y saldrá a la venta en formati físico el 1 de octubre. Además de la colaboración de Ha-Ash y J Balvin, también habrá colaboraciones de Juanes, Mon Laferte, José Madero -ex vocalista de Pxndx-, Elton John, Miley Cyrus, Cage the Elephant, Portugal the Man, Royal Blood y Weezer.

Cabe mencionar que los beneficios de venta y descargas del álbum serán destinados a la fundación All Within My Hands, de la propia banda estadunidense, y a otras organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados.

(Aline Núñez)