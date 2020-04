J Balvin es acusado de maltratar a su pequeña mascota

J Balvin constantemente comparte con sus millones de seguidores fotografías y videos de su adorable perrita llamada "Felicidad".

De acuerdo con Publimetro, J Balvin causó polémica en sus redes sociales al publicar un video en el que usa a su perrita como "arma", lo cual causó el enojo de sus seguidores.





Lo que parecía un simple juego terminó por enfurecer a sus seguidores, a J Balvin le llovieron críticas, los reclamos no se hicieron esperar "Pobre animal", "Pobre perrito", "Me siento mal por el perro", "Eso no se ve divertido", "Eso no está bien", "¿Por qué haces eso con tu perro?". "Tú no deberías lastimar a tu perrita así, debería llamar a la policía", fueron algunos de los comentarios que recibió en el el video.

No es la primera vez que es acusado de maltratar a su mascota, en otro video se observa como J Balvin le aprieta la nariz a su perrita.

La perrita de J Balvin se ha ganado el cariño de todos los seguidores del colombiano debido a su ternura.

(Ann Ventura)