J Balvin sorprende a fans y anuncia concierto gratuito en TikTok

Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack... se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas, dijo Balvin sobre su amor a la plataforma de videos.