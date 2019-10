Jacqueline Bracamontes revela las cirugías estéticas que se hizo para mejorar su aspecto físico

La actriz Jacqueline Bracamontes hace unos días compartió una fotografía desde un hospital y reveló que se sometería a algunas intervenciones estéticas para mejorar su aspecto físico, sin dar más detalles pero ahora lo contó todo.

De acuerdo a Infobae, en la instantánea de Jacqueline Bracamontes se le veía posando sonriente sobre una camilla en el hospital.

"Tiempo de hojalateria y pintura. Bisturí, ven a mí. Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios... después de 4 embarazos uffff, era urgente. Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre. Les contaré cómo me va. Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera. Gracias mi @mft07 por estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme", escribió Jacqueline.

Finalmente esta semana la presentadora ofreció una entrevista al programa "Al rojo vivo", en la que detalló cada una de las intervenciones a las que se sometió y aclaró que fue una decisión propia para sentirse a gusto consigo misma.

Durante la entrevista Jacqueline Bracamontes dijo que al inicio sólo deseaba hacerse una cirugía de reconstrucción de senos y operarse una hernia, pero su doctor la convenció para que aprovechara y se realizará además una liposucción y un marcaje (o marcación) abdominal.

"Hablando con el doctor y cuando me checó lo de la hernia del ombligo dijo ´¿sabes qué? ya que te voy a abrir y te voy a arreglar la hernia, te tengo que coser los músculos porque tú aunque hagas 200 abdominales diarias no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abiertos los músculos. Entonces él fue el que me convenció de hacerme eso y ya después me voltea y me dice ´y ya de pasada te hago una liposucción´ ya sabes en los gorditos de la espalda".

Cabe señalar que Jacqueline Bracamontes negó que la operación en sus senos fuera para que aumentaran de tamaño.

"No crean que fue aumento, para nada, es simplemente reconstrucción de los senos porque pues después de amamantar a cinco ya te imaginarás cómo estaban".

También explicó que la decisión fue tomada por ella misma para agradarse cuando se vea al espejo. "Es un regalito que me doy a mí misma porque lo estoy haciendo por mí, no por nadie. La decisión la tomé por mí porque yo me quiero ver al espejo y decir ´qué bien me veo´ y sentirme bien, tanto internamente como físicamente".

Recordemos que Jacqueline Bracamontes ya había ofrecido algunos detalles de su recuperación a través de Instagram stories, donde se dejó ver junto a su hija Jacqueline, a quien definió como su "mejor enfermera" y también indicó que estaba con ella su hija Carolina.

"Aunque yo me sigo sintiendo como que me atropelló un tren", escribió en esas mismas historias para hablar de cómo se encontraba.

