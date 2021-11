Jake Gyllenhaal habría engañado a Taylor Swift con Anne Hathaway

La cantante lanzó una nueva versión de la canción "All Too Well", la cual habla sobre su corto pero mediático noviazgo con el actor (FOTO TOMADA DE AS USA )

El día de ayer la cantante Taylor Swift fue tendencia luego de su lanzamiento de la reedición de su disco "Red", donde la canción "All Too Well" ha acaparado la atención de todos pues algunos fans aseguran que se trata de la causa de su truene con el actor Jake Gyllenhaal.

¿PRESINTIÓ LA TRAGEDIA? CARMEN SALINAS CAMBIO SU TESTAMENTO ANTES DEL COMA

Es bien sabido que la cantautora acostumbra a escribir sobre sus noviazgos, y en esta ocasión "All Too Well", podría incluir algunas palabras dedicadas a la actriz Anne Hathaway, por lo que ha surgido una teoría viral.

Cabe recordar que Swift y Gyllenhaal fueron novios en 2010, relación que duró solo dos meses y cuyos rumores sobre la ruptura apuntaban a que el actor no se sentía cómodo con la atención mediática que empezaron a recibir, ni con la diferencia de edad entre ambos, pues él tenía 29 y ella 21.

Estas suposiciones parecen haber sido confirmados por la cantante y su tema "All Too Well", que ahora dura 10 minutos tras agregar nuevas letras, ya que la canción dice: "Dijiste que, si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien, y eso me dio ganas de morir".

¿Jake Gyllenhaal le fue infiel a Taylor Swift con Anne Hathaway?

Tras revelarse la versión extendida de "All Too Well", fans han creado una teoría que ya se volvió viral, pues mencionan que Jake Gyllenhaal le fue infiel a Taylor Swift con Anne Hathaway, ya que en el tema se menciona la frase: "Sollozando en el baño de una fiesta, una actriz se me acercó a preguntarme qué pasaba, y le contesté 'Tú, eso fue lo qué pasó, tú'".

FOTO TOMADA DE TERRA

Los internautas relacionan dichas palabras con Anne Hathaway debido a que cuando Jake y Taylor eran pareja, el actor había filmado junto a Anne la cinta "De amor y otras drogas". No obstante, esta teoría es falsa, ya que la actriz desde 2008 tenía una relación con el actor Adam Shulman, con quien se casó en 2012 y actualmente tienen dos hijos.

SALMA HAYEK TENDRÁ SU PROPIA ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE HOLLYWOOD

Asimismo, Jake ha revelado que solo se ha enamorado de una actriz con la que le ha tocado trabajar, y se trata de Jennifer Aniston, con quien participó en la película "The Goog Girl" en 2002. El actor comentó que se sintió extraño al momento de grabar escenas de amor con la bella actriz: "No sé lo que me enamoró de ella, si su personalidad, su forma de actuar o cómo me trataba", llegó a declarar".

FOTO TOMADA DE TERRA

(Azucena Uribe)