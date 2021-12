James Franco confiesa, se acostó con sus alumnas por adicción al sexo

James Franco rompe el silencio sobre las acusaciones que enfrento por parte de sus estudiantes por acoso y abuso sexual, el actor admitió que tuvo intimidad con sus estudiantes, pero se justificó confesando que es adicto al sexo.

James Franco es un reocnocido actor de la industria cinematográfica de Hollywood, abrió su propia escuela de teatro en Los Ángeles den 2014 llamada "Studio 4", pero tuvo que cerrar sus puertas en 2017 tras las denuncias que surgieron en su contra, cuatro de sus alumnas lo acusaron de acoso y abuso sexual.

El reconocido actor reveló en una entrevista para el podcast "The Jess Cagle" de SiriusXm, por qué permaneció en silencio durante tanto tiempo pese a las duras denuncias que pesaban sobre él por parte de cinco mujeres, cuatro de las cuales eran sus estudiantes de actuación, en un artículo publicado por The Los Angeles Times en enero de 2018. Ese mismo mes, una de las presuntas víctimas, Sarah Tither-Kaplan, denunció a Jame Franco por "abusó de su poder explotando a las mujeres no famosas con las que trabajaba con el pretexto de darles oportunidades".

En ese momento, el actor respondió a las acusaciones de sus ex alumnas alegando que estaban "hambrientas de atención". Franco abrió su escuela de teatro, Studio 4, en Los Ángeles, en 2014 y cerró sus puertas en 2017 tras las denuncias en su contra.

JAMES FRANCO ADMITE QUE TUVO INTIMIDAD CON SUS EX ALUMNAS

A casi cuatro años del escándalo en el que se vio envuelto, James Franco reconoce sus errores y admite que tuvo relaciones sexuales con las mujeres que estudiaban en su escuela de teatro.

"Admito que me acosté con estudiantes y eso estuvo mal. Nunca debió haber pasado", dijo. "Supongo que en ese momento, mi pensamiento era si era consensuado, está bien".

"No quería lastimar a nadie", dijo Franco, de 43 años, en la entrevista. "En 2018, hubo algunas quejas sobre mí y, en ese momento pensé que tenía que quedarme callado. Tenía que hacer una pausa. No parecía el momento adecuado para decir nada. Había gente que estaba molesta conmigo y necesitaba escuchar, contó el actor de 43 años.

JAMES FRANCO REVELA QUE ES ADICTO AL SEXO

El intérprete de Harry Osborne en la primera trilogía de "Spider-Man" contó a SiriusXm que es adicto al sexo y has estado en tratamiento los últimos cinco años para superar su problema. "Es una droga tan poderosa", afirmó. También reconoció que antes de su relación actual con Isabel Pakzad, "nunca pudo serle fiel a nadie".

Franco dijo que estaba "ciego a los sentimientos de las personas". "He estado trabajando mucho. Yo estaba recuperándome por abuso de sustancias. Y hubo algunos problemas con los que tuve que lidiar que también estaban relacionados con la adicción. He usado mi experiencia para cambiar quién era yo", añadió el actor, que en el mes de junio de este año acordó pagar 2,2 millones de dólares a dos de sus denunciantes.

Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes presentaron la primera demanda en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en octubre de 2019, a la que se sumaron muchos más, afirmaban que en su extinta escuela, Studio 4, Franco y otros instructores obligaban a sus estudiantes a realizar escenas sexuales cada vez más explícitas en cámara en un "set tipo orgía" que iba mucho más allá de lo aceptable en los set de rodaje de Hollywood.

La controversia en torno a James Franco comenzó en los Globos de Oro de 2018, cuando el actor se llevó el premio al mejor actor de una comedia por la película "The Disaster Artist" (2017) y en cuya alfombra roja desfiló con un pin del Time´s Up.

En aquella premiación se desató una ola de críticas contra James Franco por presunta hipocrecía, ya que varias actrices señalaron que el actor que responsable de episodios de abuso y acoso sexual en el pasado.

(Aline Núñez)