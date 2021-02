James Franco logra acuerdo tras ser demandado por abuso sexual

James Franco fue acusado de intimidar a ex alumnas y actrices de una escuela de cine, que el actor fundó para obtener situaciones sexuales gratuitas (FOTO TOMADA DE IG officialjamesfrancoo)

Después de que fuera acusado de abuso sexual, el actor James Franco logró llegar a un acuerdo con las mujeres que lo demandaron.

Se ha alcanzado un acuerdo preliminar en una demanda que acusaba a James Franco de intimidar a alumnas en una escuela de cine e interpretación que fundó para obtener situaciones sexuales gratuitas y que se aprovechaban de las estudiantes, según anunciaron el sábado abogados de las demandantes.

Ambas partes remitieron un documento conjunto de situación a la Corte Superior de Los Ángeles indicando a un juez que se había alcanzado un acuerdo en la demanda colectiva presentada por ex alumnas en la escuela Studio 4, aunque algunos aspectos de la demanda podrían mantenerse.

El documento se presentó el pasado 11 de febrero, aunque no se había informado antes del pacto. Las actrices y ex alumnas Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, que iniciaron el proceso legal en 2019, han acordado retirar sus acusaciones particulares.

Se informó que en la demanda se detalló que James Franco presionó a sus ex alumnas para que interpretaran escenas sexuales cada vez más explícitas ante la cámara en un "contexto de tipo orgía" que iba mucho más allá de lo aceptable en rodajes de la industria de Hollywood.

Afirmaron que el famoso actor "intentaba crear una fuente de mujeres jóvenes sometidas a su explotación sexual y profesional en nombre de la educación" y que se hizo creer a las alumnas que habría papeles disponibles en las películas de James Franco para las que aceptaran sus términos.

En la demanda se indicó que los hechos ocurrieron en una clase magistral sobre escenas de sexo impartida por James Franco en la escuela Studio 4, que abrió sus puertas en 2014 y cerró en 2017 tras las acusaciones de acoso. Ambas partes negociaron un acuerdo durante meses, y el proceso judicial estaba en pausa mientras continuaba el diálogo.

Los abogados de las demandantes, de la firma Valli Kane & Vagnini, LLP, confirmaron al portal The Associated Press en un comunicado el sábado por la noche que se había producido un acuerdo. Los correos enviados fuera del horario de oficina a los abogados de la defensa no recibieron respuesta en un primer momento.

En un documento judicial anterior, los abogados de Franco elogiaron el movimiento #MeToo que ayudó a inspirar la demanda, aunque tacharon sus alegaciones de "falsas y sensacionalistas, sin base legal y presentadas como demanda colectiva con el objetivo evidente de acaparar toda la publicidad posible para unas demandantes que buscan atención". Señalaron que Tither-Kaplan había expresado en el pasado su agradecimiento por la oportunidad de trabajar con Franco.

Las acusaciones de explotación sexual de otras demandantes en el proceso serán desestimadas sin prejuicio, lo que implica que pueden volver a presentarse fuera de la demanda colectiva, indicó el reporte conjunto. El documento no revelaba cuánto dinero podría haber incluido en el acuerdo.

Con información de Milenio

(Ann Ventura)