Javier Poza reveló que Miguel Bosé lo insultó, amenazó y le aventó su libro

No podía creer que ese Miguel que yo había conocido, estuviera enfrentándome de esa forma. De esos conceptos que tenía sobre él no quedan ni un sólo bosquejo. Mi intención de hacerlo entrar en razón fue inútil. Su respuesta a manera de amenaza me hizo tomar la decisión de indicarle que yo no podía seguir de esa forma con la entrevista. Me levanté, di las gracias y me retiré cubierto por completo de una tremenda decepción.