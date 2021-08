Jbalvin rompe récord de "No Me Gusta" co...

Jbalvin rompe récord de "No Me Gusta" con su cover de Metallica, de la canción "Wherever I May Roam". La banda generó polémica desde el momento en el que anunció los nombre de los artistas que participarían con cover para el álbum "The Metallica Blacklist".

No obstante, las reacciones se endurecieron cuando JBalvin lanzó el cover de Metallica y para su sorpresa, el cantante de música urbana recibió más "No Me Gusta" que "Likes" por su canción "Wherever I May Roam", éxito escrito por James Alan Hetfield y Lars Ulrich y que consagró a la banda en 1991.

Ahora, la nueva versión de JBalvin, que el mismo colombiano compartió en su canal de YouTube el 21 de julio, suma apenas poco más de 71 mil "Me Gusta", comparado con la enorme cantidad de "No Me Gusta" que ya supera los 169 mil.

LAS BURLAS Y COMENTARIOS EN LA PLATAFORMA DE VIDEOS

Por si fuera poco, Jbalvin recibió malos comentarios por parte de los usuarios más puristas de los géneros musicales, quienes no creen que el thrash metal deba fusionarse con música tan distinta.

"Esta canción es un milagro porque mi abuela pudo caminar por primera vez en años para apagar el televisor". "Cuando escuché esta canción por fin entendí los privilegios de ser sordo". "Gran canción. La puse como alarma, ahora me levanto 30 minutos antes para no escucharla", se lee en algunos comentarios en la plataforma de videos.

EL MÚSICO Y YOUTUBER SHAUNTRACK, "DESTROZA" COVER DE J BALVIN A METALLICA

Fue el creador de contenido español ShaunTrack quien dedicó un video entero a "J. Balvin o cómo no hacer un cover de Metallica":

Balvin, ¿en serio? Aquí se va a liar. Madre mía la cantidad de memes que se ha hecho de esto, la que se va a liar. Fijaos en la gran cantidad de dislikes respecto a los likes. Esto es una completa ida de olla, es una completa salvajada. Se supone que esto debía ser un cover, pero JBalvin no ha hecho eso, sino que ha hecho un tema completamente nuevo, un tema de trap a su rollo con una letra en español que no tiene nada que ver con la de Metallica.

