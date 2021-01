Jeffree Star revela si es verdad que tuvo un amorío con Kanye West, este martes se dio a conocer que Kim Kardashian se separaría de Kanye West, a la par surgió otro rumor que difundió el influencer de TikTok Ava Louise, quien reveló que el tercero en discordia y presunto responsable del rompimiento era el maquillista y cantante Jeffree Star, con quien presuntamente habría tenido un amorío. Ahora Star rompió el silencio para revelar si es verdad que tuvo un amorío con West.

Y es que la tiktoker reveló el nombre del famoso maquillista conocido por tener una imagen peculiar, con el cuerpo cubierto de tatuajes y el pelo usualmente en tonalidades rosas y de colores de fantasía, y aseguró que éste habría estado vinculado sentimentalmente con West. Ante los rumores, Jeffree afrontó la situación y detalló cuál es su papel en dicha polémica e incluso aprovechó para burlarse de Ava, quien incluso aseguró poseer pruebas de que el esposo de Kim Kardashian había tenido un amorío con el excéntrico maquillista.

Y es que una de las supuestas pruebas de la influencer es el hecho de que tanto el maquillista de 35 años como el rapero viven en ranchos muy cercanos en Wyoming. Ante estas versiones, Jeffree aseguró que se trata de “la más estúpida mierda que he leído jamás”, por ello decidió publicar un video puntualizando algunos aspectos respecto a la polémica que “explotó” en los medios este miércoles 6 de enero.

En su cuenta de YouTube, donde cuenta con 17 millones de seguidores, Jeffree publicó el video titulado “Adressing the Kanye West Situation (Abordando la situación de Kanye)”, en lo que representa su primera publicación de este 2021. Así lo dijo el influencer y modelo en el video donde primero aparece en una bata rosa y bebiendo una bebida energizante.

Me desperté y mi teléfono estaba explotando y dije: ‘¡Ay, Dios mío!, ¿qué escándalo está sucediendo hoy?’, honestamente no tenía idea, ¿cierto?, me lo sigo diciendo a mí mismo. Estoy viviendo en este hermoso estado (Wyoming), amo la vida y estoy listo para el 2021, comenzó el también cantante, quien se mostró admirado por la gran cantidad de memes que sobre él y su supuesto amorío con el mediático rapero surgieron.

Star reveló que recibió “un millón de mensajes, llamadas, noticias. Estaba en Internet y vi la más estúpida mierda que he leído jamás en mi vida; la cabeza dice ‘Jeffree Star podría estar durmiendo con Kanye West’ y me pregunté por qué, ¿porque vivimos en el mismo estado?”, exclamó.

Entonces decidió directamente desmentir dicha información: “Estoy soltero. No me estoy acostando con nadie. Esto es tan extraño… Es tan estúpido”. Fue más allá al dar sus razones por las que no podría tener una relación con West: “Permítanme decir esto una vez… me gustan los hombres muy altos”, en alusión a la baja estatura del esposo de Kim.

Jeffree agregó que “Kanye y yo nunca salimos juntos, y todo esto es realmente divertido”, además dio una breve explicación del motivo por el que mencionó al rapero y político en su canción de 2009 titulada “Bitch Please”: “Digo una línea sobre él. Pero era muy parecido a Eminem. Mencioné como 50 celebridades”, dijo restando importancia al hecho.

También una vez fui a un concierto de Kanye con otros raperos y la gente está mencionando eso. Tienen mucho tiempo libre, comentó. Star hizo eco a la supuesta culpable de la filtración de su presunto affaire: 'No puedo y, si Kris Jenner organizó todo esto: feliz año, dulce niña. Pero… no, Jeffree Star está soltero'.

(Imelda Téllez)