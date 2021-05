Jenni Rivera, esta es la exorbitante fortuna que ha generado tras su muerte

Jenni Rivera, esta es la exorbitante for...

Una de las mujeres que pusieron en alto al genero banda sin duda fue Jenni Rivera, quién el 9 de diciembre del 2012 murió en un accidente aéreo a la edad de 43 años dejando una herencia millonaria a sus hijos y sus miles regalías, pero a cuánto dinero sigue generando tras su muerte "La Diva de la Banda a continuación te lo contamos.

Recordemos que la noche del 8 de diciembre de ese año, acababa de dar un concierto en la arena de Moneterrey al que asistieron unas 17 mil personas, a quienes disfrutaron de las canciones de Jenni Rivera durante cuatro horas.

Cuando bajó del escenario, su disquera la esperaba para darle un Disco de Oro y Platino por las altas ventas que había dejado su disco "La misma gran señora", en ese momento también participaba como coach del exitoso programa televisivo "La Voz México".

Muchos recordamos la terrible noticia, pues su avión se desplomó durante la madrugada del 9 de diciembre en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León.

Cabe señalar que, en 2017, un juez ordenó que las familias de las personas que acompañaban a Jenni en el avión que se desplomó, fueran indemnizadas con 10 millones de dólares.

"La diva de la banda" había acumulado una fortuna de unos 25 millones de dólares, concentrados en la empresa Jenni Rivera Enterprises (JRE), que englobaba sus programas de televisión, ropa, fragancias y cosméticos, todo administrado por su hermana Rosie, quien era la albacea y que hasta 2014 incrementó la cantidad a 300 millones.

En su momento Rosie detalló que toda la suma millonaria era para los hijos de la cantante fallecida, excepto para "Chiquis" Rivera, quien quedó fuera del testamento por diferencias que tuvo con su madre. A pesar de esto, Rosie no la desamparó y le dio empleo dentro de la empresa, en donde percibía un sueldo igual al de ella.

La revista especializada Forbes saca una lista de personas adineradas que ya han fallecido, llamada Lista de Ricos Muertos, desde 2001. De más de 50 famosos que han aparecido, solo cinco han sido mujeres, las actrices Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor, la modelo pin-up y chica Playboy Bettie Page, y las cantautoras Jenni Rivera y Whitney Houston.

Tras la muerte Jenni Rivera produjo ingresos póstumos por venta de discos y de su autobiografía y según Forbes, entre junio de 2012 y junio de 2013, las empresas de "La Diva de la Banda" generaron unos siete millones de dólares.

También se supo que en solo un año vendió 880 mil discos, casi todos los que vendió en vida.

Jenni también tenía una mansión ubicada en Encino, California, en Estados Unidos, la cual fue vendida al ex esposo de Jessica Simpson por 4 millones de dólares.

Años más tarde se produjeron dos series biográficas de la cantante, "Su nombre era Dolores", "La Jenni que yo conocí" (Univision) y "Jenni Rivera: mariposa de barrio" (Telemundo).

La serie hecha por Univisión fue realizada sin el apoyo de la familia de la cantante fallecida, lo que provocó una demanda a la cadena de televisión señalando que tenía escenas difamatorias. La demanda fue por 10 millones de dólares por compensación de daños.

Rosie renuncia a ser albacea de Jenni Rivera

Michael Rivera, uno de los cinco hijos de Jenni Rivera, aún no tiene claro quién se hará cargo del manejo del patrimonio de su mamá y es que recientemente renunció a este cargo su tía, Rosie, quien lo heredó tras la inesperada muerte de "La Diva de la Banda".

Inesperadamente el pasado fin de semana, la hermana menor de Jenni Rivera publicó en su cuenta de Instagram y en su canal de YouTube, un video en donde explicó cuáles fueron los motivos que la orillaron a tomar la difícil decisión de abandonar la tarea que le encomendó la cantante de regional mexicano en su testamento, pues además de administrar sus bienes, la empresaria de 39 años se convirtió en CEO de la marca de la "Diva".

Después de la polémica que se desató en los medios de comunicación por la noticia difundida por Rosie, el artista plástico Michael Marín respondió unas preguntas para el programa Suelta la sopa, en donde opinó sobre lo que está pasando en torno a su familia y aseguró que por el momento no han pensado en qué persona ocupara el puesto vacante.

"No puedo decir mucho al respecto, tenemos que juntarnos y hablar del tema, pero no tenemos a nadie en mente, tenemos que ver quién es la persona más adecuada para el trabajo", dijo.

Si embargo, detalló cuáles son las principales cualidades que debe tener la persona que acepte el puesto, en especial, dijo que tiene que ser alguien con trayectoria en el manejo de negocios y que conozca la figura que hasta el día de hoy representa la cantante. El artista también afirmó que el nuevo albacea no será ni él ni ninguno de sus hermanos, porque no lo han platicado seriamente.

"Una historia de negocio, no alguien que esté comenzando, pero también alguien que entienda quién es mi mamá. No sé quién se prestará para hacerlo, definitivamente no seré yo ni ninguno de mis hermanos hasta ahora", declaró.

(Azucena Uribe)