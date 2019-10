Jennifer Aniston causa polémica al besarse en la boca con famosa conductora de TV

Mediante redes sociales la conductora Ellen DeGeneres compartió un video donde se le puede ver besando a Jennifer Aniston durante su show y las redes explotaron.

De acuerdo a Pulzo, Ellen DeGeneres acompaño el video con la leyenda "Descubre como paso esto. Mañana" (Find out how this happened. Tomorrow) haciendo referencia a que en su programa de televisión se vería este épico momento.

"Normalmente no cojo a cualquiera que me pide un beso, pero...", dijo DeGeneres antes de que Aniston la interrumpiera para pedirle más detalles: "¿Dime cómo fue? ¿Lo disfrutaste? ¿Estabas nerviosa?"

Fue ahí cuando Ellen DeGeneres aprovechó para voltear las cosas, al preguntarle a la artista cuándo fue la última vez que ella besó a una mujer en la boca: "No beso chicas en la boca, ¿sabes?", dijo Aniston, antes de que la también comediante se inclinara en su silla para que la actriz la besara.

Tras ser publicado el video algunos seguidores se mostraron emocionados, mientras que hubo otros que se sintieron totalmente disgustados, pues por alguna razón no les agradó la idea de que estas dos mujeres unieran sus labios.

