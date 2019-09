Jennifer Aniston protagoniza la portada de "In Style" y luce irreconocible por el exceso de Photoshop

Jennifer Aniston protagonizó la portada de la revista "In Style", donde lució completamente irreconocible por el exceso de Photoshop. La actriz de 50 años anunció su regreso a la TV con el programa "The Morning Show" y en una extensa entrevista, afirmó que en este momento se siente más en control que nunca de su vida, también reveló por qué no tiene redes sociales y la influencia que tienen estas en los jóvenes.

De acuerdo con Publimetro, aunque Aniston envió un importante mensaje, la atención de sus fans se centró en su apariencia, muchos criticaron el trabajo realizado por la publicación, pues aseguraron no le había hecho justicia a su belleza. Los retoques y el Photoshop hicieron que Jennifer luciera irreconocible.

"Deberían despedir al editor de esas fotos", "Se ve irreconocible", "Ella es perfecta, no necesita tanto Photoshop", "Hoy si se pasaron, no parece ella", "Uyyy qué terrible", "Qué mal que una prestigiosa revista no cuide esos detalles", comentaron.

Jennifer Aniston es sinónimo de glamour y ahora está extendiendo sus límites de sensualidad. En una serie de cinco portadas, donde la estrella de Hollywood posa con looks de belleza icónicos de los años 60 y 70.

La serie de fotografías que tomó la revista, fueron con la intención de hablar sobre el empoderamiento de la mujer, algo que recalcó la actriz en sus declaraciones.

SU OPINIÓN SOBRE LAS REDES SOCIALES

A la actriz le preocupa el efecto dañino que las redes sociales causa en los jóvenes. A Jennifer no le interesa estar en la onda de las tecnologías y las redes sociales, por ello declaró a "In Style" las razones por las cuales no se siente cómoda en dichas plataformas y por qué no piensa abrir perfiles en el futuro.

Me preocupa el efecto dañino que pueden provocar en los jóvenes, porque están descubriendo cuál es su identidad a través de personas que se exhiben con filtros y muchos cambios... , dijo la intérprete de Rachel Green en "Friends".

Añadió, "y luego está el rollo de ´dame un like, no me des un like, ¿me diste un like?´ Existe mucha desesperación y comparación".

Incluso, hace unos meses en entrevista para otro medio impreso, ella se refirió al mismo tema. Dijo que no le interesaban las redes principalmente después de ver a algunos amigos presionados por publicar la foto perfecta o subir alguna actualización de su vida en internet.

Cuando alguien me dice: ´No estás en Instagram, pero sabes que vas a tener que unirte a él´, yo contesto: ´¿Pero voy?´ ..., manifestó.

La idea de ver a alguien esforzándose por publicar algo le resulta desagradable.

Sabes cómo es sentarse en una habitación y ver a alguien que se esfuerza para publicar un post, y entonces uno piensa: ´Creo que perdimos 45 minutos de nuestro tiempo juntos mientras tú te quedaste allí mirando tu móvil, tratando de averiguar qué leyenda divertida o qué imagen sería interesante... ¿de verdad? ¿Hacer eso para alguien allá afuera?´ ¿Sabes de una cosa? No me gusta eso, justificó la actriz.

Con sus palabras, Jennifer deja claro que no necesita de las redes sociales para promocionar su carrera y darle más impulso, ya que ella sigue más vigente que nunca y sus películas son de gran éxito.

ESPERADO REGRESO

Al igual que muchas famosas, Aniston empieza una nueva década sintiéndose mejor que nunca, festejó sus 50 años en febrero lejos de cualquier crisis por el número redondo.

Según expresó, la clave es no dejarse llevar por los miedos de los demás ni los prejuicios. Asimismo, dijo que está muy feliz con su cuerpo.

Me siento físicamente increíble, la verdad: es maravilloso llevar un estilo de vida que te gusta. Y agregó: "El poder femenino me parece sexy, al igual que la inteligencia de las mujeres y cuán capaces y creativas son.

Aunque físicamente se encuentra estupenda, hay una parte de su cuerpo que no veremos envejecer: su pelo, y es que Jennifer Aniston lo ha dicho alto y claro no quiere canas en su envidiable melena: "No voy a mentir. No quiero tener el pelo canoso".

Su agenda laboral también está muy activa, pues regresa a la televisión a lo grande y de la mano de su amiga Reese Witherspoon.

Ambas son los protagonistas y productoras ejecutivas de "The Morning Show", un drama que se estrena en poco tiempo en el muy esperado servicio de streaming Apple TV +. Se confirmó dos temporadas del programa con un total de 20 episodios.

