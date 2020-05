JLo comparte sexy selfie y detrás aparece un misterioso rostro

JLo publicó una selfie que terminó siendo muy inquietante para sus seguidores, pero no por lo sexy que lucía la actriz, sino por el extraño rostro que se aprecia al fondo (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

JLo compartió una sexy selfie en su cuenta de Instagram y sus fans descubrieron que detrás de ella aparecía un misterioso rostro.

Luego de una sesión de entrenamiento, Jennifer López publicó una imagen donde presume su abdomen de acero, pero al parece la artista no estaba sola, ya que sin querer captó una escalofriante figura.

EL CASO DE PAULETTE GEBARA FARAH, UNO DE LOS MÁS POLÉMICOS DE MÉXICO SERÁ RETOMADO EN UNA MINISERIE DE NETFLIX

No es novedad que una fotografía de JLo cause conmoción entre sus seguidores, sin embargo, en esta ocasión no fue por su sensualidad o belleza, sino por la aparición al fondo del gimnasio en su casa de Miami, Florida.

La cantante compartió una instantánea al concluir su rutina de ejercicio el pasado fin de semana. En la selfie aparece frente al espejo, usando ropa deportiva, un maquillaje muy discreto y el cabello atado en lo alto de la cabeza.

Jennifer López acompañó la selfie con el siguiente mensaje: "Si no te reta, no te cambia...".

Los esfuerzos de la artista por inspirar a sus fans a ejercitarse durante la cuarentena quedaron en segundo plano luego de que la atención se centrar en la extraña aparición al fondo, la cual calificaron como aterradora.

POR ESTAS FOTOS LLAMAN "VIEJITO EXHIBICIONISTA" A ALEJANDRO FERNÁNDEZ

De acuerdo con los cientos de seguidores que afinaron la vista, detrás de una cortina ubicada en un rincón de la habitación de JLo, justo sobre su hombro, hay un misterioso hombre con la boca cubierta.

LAS REACCIONES DE SUS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Al hacer el acercamiento de la imagen sí se percibe un hombre con la cabeza calva o afeitada y la mirada perdida en el techo de la propiedad, aunque su aspecto dividió opiniones y destacó el objeto sobre su boca, ya que mientras unos dijeron que era una mascarilla, otros indicaron que era una mano para evitar que se expresara.

'¿Qué pasa con el chico que tiene la boca cubierta en el fondo sobre tu hombro?', 'Creo que Jen no estaba sola, alguien la está vigilando', 'Qué miedo ese hombre que aparece detrás de ella', 'Un fan se metió a escondidas', '¿Quién es el que sale en la foto?', comentaron en Instagram.





"TODO SALDRÁ A LA LUZ": MHONI VIDENTE ASEGURA QUE EL COVID FUE CREADO









Pero los seguidores no se detuvieron tras hallar al misterioso hombre, ya que muchos mostraron su preocupación por la integridad de JLo, otros se dedicaron a molestarla ante la presencia inesperada y hasta le reclamaron por borrar los comentarios realizados sobre la extraña aparición.

Sherlyn está a días de dar a luz y el covid se ha vuelto un obstáculo

Hasta el momento ni Jennifer Lopez, ni su pareja el ex deportista o alguien de su equipo cercano se ha pronunciado sobre la misteriosa aparición.





(Imelda Téllez)